Зеленский признался, что делает Буданов в переговорах

Владимир Зеленский раскрыл роль Кирилла Буданова в мирных переговорах. Он также ответил, доволен ли работой переговорной команды от Украины.

Об этом президент рассказал 3 марта во время брифинга. К работе Буданова как главы Офиса президента нет вопросов.

Какова роль Буданова в мирных переговорах?

Президент подчеркнул: быть недовольным работой переговорной команды – неадекватно. Ведь она только недавно начала работу и работает на результат.

Вы знаете, какой результат нужен государству. Я рассчитываю на Умерова, на Буданова, на Арахамию, на представителей разведок. Очень рассчитываю также на (представителя Генштаба, – 24 Канал) Гнатова, на Кислицу,

– сказал Зеленский.

Также лидер государства сказал, что разные украинские представители работают на разных переговорных треках. Гнатов и Кислица занимаются военным треком, а политическими вопросами занимаются Умеров, Буданов и Арахамия.

Украина будет полностью удовлетворена результатом работы группы, когда будет мир.

Как повлиял приход Буданова на россиян?

Журналисты спросили, правда ли, что с приходом Кирилла Буданова в Офис президента возросла его роль в переговорном процессе и что россияне стали если не более сговорчивыми, то хотя бы более открытыми к диалогу с Украиной и США в целом.

Я не связываю эти вещи, я усиливал группы, я хотел, чтобы россияне и США не работали по разным каналам по окончанию войны. Поэтому в Офисе президента я собрал всех людей, с кем они контактировали в тот или иной момент. Для меня было очень важно, чтобы все работали в одной команде. И сегодня у нас есть одна команда,

– ответил Зеленский.

По его словам, россияне все равно хотят иметь параллельные каналы. И Киев не даст им такой возможности, иначе это разделит и команды, и украинское общество.

