Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью британской телерадиокомпании BBC, опубликованном 27 ноября.

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Почему Зеленский раскритиковал дружбу Трампа с Путиным?

Украинский президент прокомментировал вопрос журналистки Сары Рейнсфорд о своих ощущениях после того, как Трамп обнялся с Путиным, назвал его другом и публично написал об этом после встречи в Китае.

По словам Зеленского, он считает такое поведение странным, ведь Россия ведет захватническую войну против Украины, а Путин несет ответственность за гибель людей.

Конечно, это дело президента Соединенных Штатов, но это странно… Он агрессор и убийца( Путин). Он не может быть другом, просто не может. Это как если бы кто-то сказал о Гитлере во время Второй мировой войны, что он хороший друг во время войны, это недопустимо– подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, возможно, между Трампом и Путиным есть личные отношения, однако такие вещи можно обсуждать без огласки.

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Зеленский пояснил, что подобные заявления американского президента очень болезненно воспринимают семьи украинцев, потерявшие своих детей в результате российской агрессии.

И они возлагают надежды на президента США. Но как мы можем смотреть на убийцу, когда Соединенные Штаты говорят: "Он друг, хороший друг"? Нет. Он не друг– резюмировал Зеленский.

Во время саммита АТЭС 19 ноября в китайском Шэньчжэне Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным. Тогда Дональд Трамп встретил Путина словами "Кто он? Он мой друг", а позже опубликовал совместную фотографию с аналогичной подписью и подчеркнул планы достичь многих замечательных результатов благодаря этим отношениям. На такое поведение американского президента отреагировал и премьер-министр Польши Дональд Туск, который написал: "Боже, храни нас от таких друзей".

Комплименты в адрес главы Кремля прозвучали и от представителей команды главы Белого дома. В частности, специальный посланник президента США Джаред Кушнер назвал Путина " исторической личностью и гроссмейстером политики ", а спецпредставитель президента США Стив Виткофф ранее назвал его "гуманистом".