Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британській телерадіокомпанії BBC, опублікованому 27 листопада.

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Чому Зеленський розкритикував дружбу Трампа з Путіним?

Український президент прокоментував запитання журналістки Сари Рейнсфорд про свої відчуття після того, як Трамп обійнявся з Путіним, назвав його другом і публічно написав про це після зустрічі в Китаї.

За словами Зеленського, він вважає таку поведінку дивною, адже Росія веде загарбницьку війну проти України, а Путін несе відповідальність за загибель людей.

Звісно, це справа президента Сполучених Штатів, але це дивно… Він агресор і вбивця( Путін). Він не може бути другом, просто не може. Це якби хтось сказав про Гітлера під час Другої світової війни, що він хороший друг під час війни, не до– підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, можливо, між Трампом і Путіним є особисті стосунки, однак такі речі можна обговорювати без публічності.

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Зеленський пояснив, що подібні заяви американського президента дуже боляче сприймають родини українців, які втратили своїх дітей унаслідок російської агресії.

І вони покладають надії на президента США. Але як ми можемо дивитися на вбивцю, коли Сполучені Штати кажуть: "Він друг, хороший друг"? Ні. Він не друг– резюмував Зеленський.

Під час саміту АТЕС 19 листопада в китайському Шеньчжені Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним. Тоді Дональд Трамп зустрів Путіна словами "Хто він? Він мій друг", а пізніше оприлюднив спільну світлину з аналогічним підписом та наголосив на планах досягти багатьох чудових результатів завдяки цим стосункам. На цю поведінку американського президента відреагував і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який написав: "Боже, бережи нас від таких друзів".

Компліменти на адресу глави Кремля пролунали й від представників команди очільника Білого дому. Зокрема, спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер назвав Путіна "історичною постаттю та гросмейстером політики", а спецпредставник президента США Стів Віткофф раніше назвав його "гуманістом".