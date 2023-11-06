"Тогда наши войска побегут вперед": Зеленский рассказал, какое оружие ускорит контрнаступление

Когда украинские военные начнут контролировать небо, контрнаступление значительно ускорится. Для этого защитникам необходимо больше систем ПВО.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC. Президент Украины также подчеркнул, что Россия не остановится на Украине и может пойти дальше.

К теме Победная комбинация для Украины: на кого направлены месседжи статьи Залужного

Контроль неба ускорит контрнаступление ВСУ

Зеленский подчеркнул, что сейчас Россия контролирует небо, и это очень замедляет украинских военных и контрнаступление. Поэтому президент призывает партнеров предоставить больше систем ПВО.

У нас нет достаточно средств ПВО, поэтому Россия контролирует небо. Что будет, когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска пойдут. Нет, они побегут вперед, и это (контрнаступление – 24 Канал) пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей, как мясо, как делают россияне,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что этому способствовали бы самолеты F-16, но тренировки на них очень длинные. К тому же, нужно ждать сами истребители в течение определенного времени. По словам Зеленского, с системами ПВО все происходит быстрее, поэтому они помогли бы Украине уравновесить силы в небе.

Зеленский сообщил, что работает над этим вопросом. Он рассказал, что обсуждал с Джо Байденом возможность производить системы и средства ПВО в Украине. Он подчеркнул, что это создаст дополнительные рабочие места.

"Нам нужно спасти нашу страну. Поэтому один из способов – совместное производство средств противовоздушной обороны. Но в это время, во время нашего совместного производства, наше послание к миру, Соединенным Штатам, Европе, Азии: дать нам некоторые системы противовоздушной обороны, просто использовать их, просто арендовать их, арендовать на этот период, особенно зимой. Зима – это очень сложный период", – подчеркнул Президент Украины.

Какая ситуация на фронте