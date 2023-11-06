"Тогда наши войска побегут вперед": Зеленский рассказал, какое оружие ускорит контрнаступление
Когда украинские военные начнут контролировать небо, контрнаступление значительно ускорится. Для этого защитникам необходимо больше систем ПВО.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC. Президент Украины также подчеркнул, что Россия не остановится на Украине и может пойти дальше.
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Контроль неба ускорит контрнаступление ВСУ
Зеленский подчеркнул, что сейчас Россия контролирует небо, и это очень замедляет украинских военных и контрнаступление. Поэтому президент призывает партнеров предоставить больше систем ПВО.
У нас нет достаточно средств ПВО, поэтому Россия контролирует небо. Что будет, когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска пойдут. Нет, они побегут вперед, и это (контрнаступление – 24 Канал) пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей, как мясо, как делают россияне,
– заявил Зеленский.
Он добавил, что этому способствовали бы самолеты F-16, но тренировки на них очень длинные. К тому же, нужно ждать сами истребители в течение определенного времени. По словам Зеленского, с системами ПВО все происходит быстрее, поэтому они помогли бы Украине уравновесить силы в небе.
Зеленский сообщил, что работает над этим вопросом. Он рассказал, что обсуждал с Джо Байденом возможность производить системы и средства ПВО в Украине. Он подчеркнул, что это создаст дополнительные рабочие места.
"Нам нужно спасти нашу страну. Поэтому один из способов – совместное производство средств противовоздушной обороны. Но в это время, во время нашего совместного производства, наше послание к миру, Соединенным Штатам, Европе, Азии: дать нам некоторые системы противовоздушной обороны, просто использовать их, просто арендовать их, арендовать на этот период, особенно зимой. Зима – это очень сложный период", – подчеркнул Президент Украины.
Какая ситуация на фронте
- Несмотря на безумные потери среди личного состава и в технике, Россия не оставляет попыток захватить украинские территории. В утренней сводке 6 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 53 боевых столкновения.
- Ожесточенные бои продолжаются на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Россияне также пытаются восстановить утраченное положение на Шахтерском и Запорожском направлениях, однако успеха не имеют.
- Силы обороны не только дают отпор врагу, но и продолжают проводить наступательные операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага и закрепляются на достигнутых рубежах