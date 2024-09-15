Он не хочет останавливать войну, – Зеленский ответил, что творится в голове Путина

Путин не хочет останавливать войну против Украины. Он не изменил свой главный замысел. Иногда российский диктатор просто играет для некоторых иностранных лидеров.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN. Президент подчеркнул, люди должны понять, что Путин не хочет ничего останавливать.

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Зеленский о Путине

Украинский лидер убежден, что Путин не изменил свой основной замысел. Иногда он просто играет для некоторых лидеров, которые ждут от диктатора каких-то эмоций, хотят услышать что-то о мире.

Зеленский заметил, что иногда Путин может давать какие-то месседжи Глобальному Югу или еще куда-то. И они начинают говорить: "Видите, Путин "готов" к диалогу".

К какому диалогу?! Он игрок. И он чувствует эту слабость Запада и Глобального Юга,

– подчеркнул президент.

Добавил, что диктатор находит то место, где между Западом и Глобальным Югом нет единства, где у них разные интересы.

И я думаю, что это проблема, которую люди должны понять: его миссия не в том, чтобы остановить войну. Он не хочет ничего останавливать, потому что ему не нужна и он очень боится успеха Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что здесь речь идет даже не о победе.