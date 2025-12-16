Может ли в Украине состояться референдум по территориям: Зеленский объяснил позицию Киева

Владимир Зеленский ночью ответил на ряд вопросов от СМИ. Журналисты поинтересовались в том числе и возможным проведением референдума.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на заявление президента.

Что сказал Зеленский о референдуме по территориям?

Представители медиа попросили Зеленского прокомментировать его заявление от 11 декабря. Тогда говорилось, что потребность в территориальных уступках россиянам будет определять украинский народ на выборах или референдуме.

"Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины", – высказал тогда свое мнение гарант.

Отвечая на вопрос СМИ, Зеленский отметил: о референдуме пока речь не идет, потому что это сложное решение. Так же сложен и вопрос выборов.

Мы пока пробуем сделать все, чтобы и без того непростую жизнь украинцев из-за войны не усложнять теми или иными решениями,

– пояснил он.

Чувствительный вопрос выборов подняли в обществе после того, как его инициировали США. 15 декабря Зеленский снова заявил партнерам, что готов к выборам.

"Для того, чтобы народ Украины был готов (к выборам – 24 Канал), нужно сотрудничество законодателей по изменениям в законах, но прежде всего самое главное – это возможность провести легитимные выборы или провести выборы с легитимным результатом. Для этого нужна инфраструктура безопасности", – рассказал президент.

Зеленский предположил, что надо прекратить огонь на 60 – 90 дней или на другой срок, чтобы выборы были возможны. Если боевые действия продолжатся – Киев не согласен на проведение выборов.

А что говорил Зеленский о референдуме раньше?