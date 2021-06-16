Такое заявление украинский лидер сделал в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Разговор состоялся 14 июня, его текст обнародовала пресс-служба ОП.

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Обсуждение вопроса Украины Байденом и Путиным

Зеленский прокомментировал высказывание "не решайте за Украину без Украины", отметив, что считает его очень справедливым. Однако добавил, что это полностью не работает, если бы этого не хотели чиновники в Украине, ЕС, и другие главы государств.

Острый вопрос Донбасса – и они (Байден и Путин – 24 канал) будут об этом говорить. Считаю, что страшного в этом ничего нет. Но решать за Украину – это невозможно. Уверен, что это нереально,

– подчеркнул украинский лидер.

И добавил, что вполне понятно, что об Украине будут говорить без ее представителей.

Договоренностей не будет

В то же время Зеленский убежден, что конкретного результата по Украине в результате встречи Байдена и Путина не будет.

Если говорить откровенно, то лучше украинцев никто не знает русских. Лучше русских никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет,

– считает президент.

Он рассказал, что в его разговоре с главой США было много конкретики. Какой именно – Зеленский не уточнил, однако отметил, что личная встреча с Байденом была бы результативной. Ведь она позволила бы лучше понять то, что происходит в Украине.

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