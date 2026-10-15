Существовал риск, что Украина может лишиться разведданных, – заявил Зеленский со ссылкой на военных

Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила предварительной информации о российской атаке пятью баллистическими ракетами по Киевской области. Тогда украинское военное руководство получало сигналы о риске приостановки обмена из-за "нынешней ситуации".

Об этом он рассказал в интервью NPR.

Почему Украина не получила предупреждение о баллистических ракетах?

Во время одной из последних российских атак Украина не получила необходимой информации о запуске баллистических ракет в направлении Киевской области. Российские войска атаковали, в частности, железнодорожную инфраструктуру.

Зеленский подчеркнул, что отсутствие предварительной информации о баллистических ракетах остается серьезной проблемой для Украины.

Украинская сторона получает разведывательные данные от нескольких партнеров, в частности от Соединенных Штатов. После сигналов о возможном прекращении обмена в 2025 году Украина активизировала работу с другими источниками информации,

– сказал он.

Зеленский сообщил, что его генералы незадолго до разговора связывались с соответствующими представителями и получили объяснения: обмен разведывательной информацией не прекращали и не блокировали, а отсутствие данных было связано с технической проблемой.

В то же время президент уточнил, что сам непосредственно не получал такого сообщения – о результатах разговора ему доложили военные.

Мы получаем от Соединенных Штатов очень важную информацию, но не только от США. В любом случае мы благодарны американцам за эту информацию. Это чрезвычайно важно. Но на этот раз мы ее не получили,

– отметил глава государства.

Он также подтвердил, что украинские военные получали сообщения о риске прекращения обмена разведданными. Такие сигналы поступали на уровне военного руководства.

Журналистка уточнила, связано ли это с требованиями администрации президента США Дональда Трампа прекратить украинские дальнобойные удары по территории России. В ответ Зеленский повторил, что военные сообщали ему о риске из-за сложившейся ситуации, но не привел дополнительных подробностей.

Напомним, 15 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по российским НПЗ после трехдневной паузы, на которую согласилась по просьбе США. Киев приостановил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, однако Россия продолжила обстреливать украинскую энергосистему и убивать мирных жителей.

На вопрос, согласится ли Украина снова приостановить удары, если Россия продолжит атаки, президент ответил, что для этого США должны предоставить дополнительные ракеты-перехватчики Patriot.