Зеленский обещает ответственность российским подонкам за обстрел Одессы и других городов
Россияне произвели ракетный обстрел Одессы, в результате которого погибли люди, среди них – младенец. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ответственность для подонков обязательно наступит.
Свое обращение к украинцам 23 апреля Владимир Зеленский начал без приветствия. Он сообщил о 8 жертвах обстрела Одессы, среди которых был и трехмесячный младенец. Ракеты россиян были пущены из Каспийского моря.
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Ублюдки понесут ответственность
Как отметил президент, убивать детей – новая национальная идея россиян. Он добавил – все ублюдки будут найдены и наказаны.
Мы установим всех, кто ответственен за этот удар, кто отвечает за ракетный террор, кто отдает эти приказы, кто выполняет эти приказы. Никому не удастся скрыться,
– пообещал Зеленский.
Он добавил – сколько бы времени ни прошло, Украина привлечет всех подонков к ответственности. Россия еще имеет ракеты для обстрела наших городов, но то, что они уже натворили, позволяет обвинить Россию в финансировании терроризма, что армию оккупантов признать террористической организацией.
Россия стала террористом и ей не стыдно. Если не стыдно – значит сознательно, поэтому ответственность должна быть максимальна, – добавил глава государства.
Смотрите видео обращения Владимира Зеленского за 23 апреля