Зеленский объяснил, что планируют обсудить на переговорах в Лондоне

В столице Великобритании 23 апреля состоятся переговоры Украины, Соединенных Штатов и Евросоюза. Президент объяснил, какие вопросы планируют обсудить во время встречи в Лондоне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

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Что касается нашей команды, она завтра имеет мандат на то, что имеет мандат. Это обсуждение, безусловно, прекращения огня, частичного прекращения огня. Мы готовы к этой стадии. Готовы также зафиксировать, что после прекращения огня мы готовы садиться в любом формате,

– заявил президент.