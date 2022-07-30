Чем больше людей выедет с Донбасса, тем меньше людей убьет россия, – Зеленский

Украинское правительство объявило об обязательном выезде граждан Украины с Донбасса. Это сделано в целях сохранения жизней мирных людей от россиян.

российские оккупанты не прекращают террор и геноцид украинцев. Украина делает все для того, чтобы спасти своих граждан от подлого врага, для которого нет никаких законов и моральных ценностей.

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Почему эвакуация с Донбасса обязательна

Из-за разрушений, которые наносят оккупанты гражданской инфраструктуре, подготовить Донбасс к отопительному сезону просто невозможно. Кроме того, свои снаряды враг направляет в мирных людей, поэтому эвакуация спасет много жизней.

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил, что сейчас Донбасс является местом самых жестких боев с врагом, поэтому всем гражданским нужно немедленно покинуть опасную зону.

Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, что больше людей выедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить,

– сказал президент.

Он призвал всех убедить своих родственников и знакомых сохранить жизнь и не подвергать себя опасности. Зеленский попросил всех украинцев помочь переселенцам.

Правительство приняло решение об обязательной эвакуации, логистике, выплатах, сопровождении – система будет работать исправно.

"Мы – не россия. Именно поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти как можно больше жизней и чтобы по максимуму ограничить российский террор", – добавил президент.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам