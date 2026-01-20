Дефицитный вопрос: Зеленский объяснил, отправит ли Украина войска в Гренландию

Украинский президент заявил, что Дания не обращалась к Украине с просьбой отправить военных в Гренландию. В то же время он отметил, что вопрос войска в Украине является дефицитным.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 Канал.

Отправит ли Украина военных в Гренландию?

Украинский президент отметил, что все украинские военные во время полномасштабной войны находятся на фронте, и вопрос войска на сегодня является дефицитным.

У нас с Метте очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась. Я думаю, потому что все понимают, что Украина не в НАТО. Нас не берут в НАТО. Все это понятно,

– сказал Зеленский, упомянув премьера Дании.

Кроме того, украинский лидер обеспокоен расфокусом во время полномасштабной войны в Украине. "Но я не считаю, что это взаимозаменители. То есть у нас - полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор, и у нас есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию и только усиление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет", – говорит Зеленский.

Какие последние новости о ситуации вокруг Гренландии?