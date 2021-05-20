В начале своего вступительного слова глава государства поздравил украинцев с праздником – Днем вышиванки. После того, он пояснил, что локация пресконференции имеет символическое значение.

Важно Пресс-конференция Владимира Зеленского: о чем говорит президент

Почему пресс-конференция проходит на ГП "Антонов"

Ответ на вопрос, почему мы здесь – это моя философия как Президента Украины. Это ответ на вопрос, что было сделано за эти 2 года, как я вижу будущее любимой Украины,

– заявил Зеленский.

Он объяснил, что позади него стоит украинских самолет Ан-124, который в последний раз мы строили еще в 1994 году. С правой стороны – недостроенная "Мрия" Украины, а с левой – новый фюзеляж Ан-178, который начали строить 5 месяцев назад.

"Один из трех самолетов, который впервые за 30 лет независимости государство заказало у "Антонова" для армии. Мы должны помнить о прошлом, понимать, в каком мы состоянии сейчас, и что будем делать. Нужно поднять Украину вверх, как поднимается самолет "Антонов", – подчеркнул президент.

Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции Зеленского:

Зеленский рассказал об основных достижениях

Президент заявил, что строит Украину без олигархов: "Страну для 40 миллионов, а не для сотни Forbes". Он объяснил, что долго готовился к последним решениям СНБО и санкционной политике.

Зеленский также рассказал о внедрении новых реформ: "Конституционный Суд, много антикоррупционных законов, НАПК, новый закон о НАБУ, Высшем совете правосудия". Он также поделился достижениями приложения Дия, которое предусматривает прозрачную работу органов государственной власти.

Мы строим дороги, сотни школ, садиков, стадионов, аэропорты, КПВВ, самолеты. Мы строим страну, где земля принадлежит народу – не лозунг, а реформа. Рада проголосовала за около 11 законов, чтобы воплотить земельную реформу,

– заметил президент.

Он также рассказал о повышении минимальной зарплаты, выплатах для ФЛП во время карантина. Самое главное, по словам Зеленского, – то, что власть строит Украину без войны. Это является одним из главных достижений.

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