На початку свого вступного слова глава держави привітав українців зі святом – Днем вишиванки. Після того, він пояснив, що локація пресконференції має символічне значення.

Важливо Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорить президент

Чому пресконференція відбувається на ДП "Антонов"

Відповідь на питання, чому ми тут – це моя філософія як Президента України. Це відповідь на питання, що було зроблено за ці 2 роки, як я бачу майбутнє улюбленої України,

– заявив Зеленський.

Він пояснив, що позаду нього стоїть український літак Ан-124, який востаннє ми будували ще у 1994 році. З правого боку – недобудована "Мрія" України, а з лівого – новий фюзеляж Ан-178, який почали будувати 5 місяців тому.

"Один з трьох літаків, який вперше за 30 років незалежності держава замова в "Антонова" для армії. Ми маємо пам'ятати про минуле, розуміти, в якому ми стані зараз, і що будемо робити. Треба підняти Україну вгору, як здіймається літак "Антонов", – наголосив президент.

Дивіться онлайн-трансляцію пресконференції Зеленського:

Зеленський розповів про основні досягнення

Президент заявив, що будує Україну без олігархів: "Країну для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes". Він пояснив, що довго готувався до останніх рішень РНБО та санкційної політики.

Зеленський також розповів про впровадження нових реформ: "Конституційний Суд, багато антикорупційних законів, НАЗК, новий закон про НАБУ, Вищу раду правосуддя". Він також поділився досягненнями застосунку Дія, який передбачає прозору роботу органів державної влади.

Ми будуємо дороги, сотні шкіл, садочків, стадіонів, аеропорти КПВВ, літаки. Ми будуємо країну, де земля належить народу – не гасло, а реформа. Рада проголосувала за близько 11 законів, аби втілити земельну реформу,

– зауважив президент.

Він також розповів про підвищення мінімальної зарплати, виплати для ФОПів під час карантину. Найголовніше, за словами Зеленського, є те, що влада будує Україну без війни. Це є одним з головних здобутків.

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