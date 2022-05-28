Он подчеркнул, что для него слово "победа" означает возвращение всей территории Украины. Но он не думает, что всю ее можно отразить военным путем.

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Украина никогда не признает оккупацию Донбасса и так называемые "ЛНР" и "ДНР"

Президент Украины еще раз сказал, что возвращение Крыма и той части Донбасса, которую Россия захватила до 24 февраля, будет стоить сотни тысяч жизней. Он отметил, что каждый украинец хочет вернуть эти территории домой, но в таком случае война разовьется еще больше.

Я думаю, что нужно хотя бы вернуться в ситуацию 24 февраля, когда россияне вторглись в нашу страну. После этого мы можем только обсуждать восстановление нашей территории посредством дипломатии,

– сказал глава государства.

Журналисты спросили его, что он имеет в виду и можно ли жить с Крымом и территориями Донецкой и Луганской областей, которые остались в руках России.

Зеленский ответил, что он не это имел в виду и подчеркнул, что Украина не хочет отдавать ни Крым, ни Донбасс и никогда не признает их в составе России. Но президент не хочет воевать до последнего человека в стране.

Нет, я не имел в виду. Мы хотим бороться до последнего вздоха, но не до последнего человека. Они могут с этим жить, а я – нет. Вернуться к линии 24 февраля я знаю, что Россия подключается к переговорам. Мы не готовы отдать Крым, Донбасс России. Мы никогда этого не признаем,

– сказал он.

ГУР считает, что Украина может зайти в Крым до конца года

В украинской разведке считают, что Вооруженные Силы Украины могут перейти административную границу с временно оккупированным Россией полуостровом Крымом до конца 2022 года . Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов убежден, что полномасштабная война России с Украиной завершится тем, что Украина все-таки вернет все свои территории, поскольку ресурсы у страны-агрессорки ограничены.

Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил , что Киев не использует оккупированные в 2014 году Крым и Донбасс в качестве разменной монеты. Наши власти не откажутся от этих территорий даже в том случае, если россияне пообещают прекратить огонь.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Украина предлагала подписать документ, предусматривающий, что Киев и Москва должны урегулировать вопросы Крыма дипломатическим путем в течение 10 лет. Однако Россия не дала согласие .

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