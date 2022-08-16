Нас бы взяли через 3 дня, – Зеленский подробно объяснил, почему украинцам не сообщили об угрозе

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина знала о планах россиян и усердно к ним готовилась. Вместе с тем крайне важно было избежать всеобщей паники, которая бы стала подарком для врага.

Утром 24 февраля российские оккупанты начали полномасштабную войну против Украины и атаковали сразу с нескольких направлений в надежде быстро захватить наше государство и поставить в Киеве свою марионетку. Нашей героической армии и народу удалось поломать все планы врага и заставить их бежать по нескольким направлениям, а боевые действия без существенного успеха для врага продолжаются до сих пор.

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Почему людей не предупредили об угрозе полномасштабного нападения оккупантов

Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post объяснил, почему Украина готовилась к нападению врага тихо. Если бы возникла всеобщая паника – враг получил бы очень большое преимущество. Кроме того, тяжелый удар по экономике был нанесен еще до того, как враг совершил нападение.

Если бы мы это сообщили – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть – тогда мы теряли 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дни,

– сказал Зеленский.

По его мнению, на момент вторжения Украина была максимально сильна как для своих возможностей. Зеленский убежден, что предупреждение о войне в октябре спровоцировало бы экономический, а затем и политический кризис. В стране начался бы хаос, и тогда план россиян по быстрому захвату Украины мог бы стать реальностью.

"Другое дело, когда хаос контролируемый и это в военное время – ты управляешь государством по-другому. Вы можете открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступать, защищаться. Вы можете взять под контроль свою инфраструктуру", – сказал президент.

Также он рассказал, что данные, которые предоставляли о нападении США и Великобритания, были слишком общими, а когда Украина просила точные направления или более конкретные выводы, то получала данные, которыми уже располагала.

"Зачем мне сводить наше общество с ума? Начиная с февраля, даже с января, как много было в СМИ, украинцы перечислили больше денег, чем украинцы за границей получили помощь", – заявил Зеленский.

Россияне делали все возможное, чтобы ослабить Украину перед нападением. Это касается политического, финансово-экономического и энергетического направления. Враг делал ставку на дестабилизацию нашего государства, но просчитался.

Я точно знаю и интуитивно у меня было ощущение, что россияне хотели подготовить нас к мягкой капитуляции страны. И это страшно,

– сообщил глава государства.