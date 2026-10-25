Зеленский объяснил, почему Украина наносит удары по российским НПЗ, и назвал условие энергетического перемирия

Владимир Зеленский пояснил, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам являются ответом на российские атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Нефть, дизельное топливо и горючее наносят России ощутимый ущерб, в то время как российские удары лишают украинцев электроэнергии.

Об этом глава государства заявил в интервью ведущей ТСН Алле Мазур.

Почему Украина наносит удары по российским НПЗ?

Зеленский прокомментировал претензии президента США Дональда Трампа относительно украинских ударов по российским НПЗ. По словам украинского лидера, нефть, дизель и топливо являются для России чувствительными целями, ведь наносят ей ощутимые потери.

Они уничтожают твое электричество, тебе больно… Нам очень. А что больно им?.. Нефть, дизель, топливо. Безусловно, для него (президента России Путина, – ред.) это очень больно. Он причиняет нам боль. И мы отвечаем. То есть это вопрос справедливости,

– пояснил Зеленский.

Президент также заявил, что украинские удары по российским НПЗ не влияли на мировые цены на нефть, отвечая на утверждение Трампа о причинах подорожания энергоносителей.

Они должны уважать Украину, даже если публично этого не говорят, они должны уважать нашу силу,

– подчеркнул глава государства.

При каком условии Украина готова к энергетическому перемирию?

Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре, если Россия перестанет атаковать украинскую энергетику. Он подчеркнул, что такой принцип взаимности мог бы стать основой энергетического перемирия.

Если вы хотите, чтобы мы не наносили удары по дизельному топливу, нефтегазовой инфраструктуре в России, все очень просто. Они не наносят удары по нашей электроэнергетике. И это справедливо – энергетическое перемирие. Вот так оно может работать,

– сказал президент.

Напомним, и Украина предлагала партнерам несколько вариантов, которые могли бы помочь противодействовать российским ракетным ударам.

Первое – энергетическое перемирие. Второе касается доступа к Starlink на территории России. Зеленский заявил, что Украина готова показать партнерам конкретные места, где такой доступ необходим для противодействия российским баллистическим ракетам.

Третье предложение – предоставить Украине дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, если доступ к Starlink на территории России не будет открыт.