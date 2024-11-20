Украинский президент Владимир Зеленский поделился своим видением текущей ситуации в войне с Россией, подчеркнув важность единства среди союзников и внутри страны. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Fox News в рамках программы "Special Report".

Смотрите также Поблагодарил за позицию по Путину и договорился о встрече: Зеленский поговорил с Туском

Что сказал Зеленский о текущем моменте войны

Президент заявил, что текущий этап войны существенно отличается от первых дней, когда страна переживала самые тяжелые моменты. По его мнению, теперь ключевым фактором является поддержка Украины со стороны Европы и Соединенных Штатов. Зеленский выразил опасения, что потеря единства между партнерами или уменьшение поддержки со стороны США может привести к серьезным последствиям для борьбы Украины за независимость.

Говоря о перспективах окончания войны, Зеленский подчеркнул, что дипломатия остается единственным путем.

Я уверен, что на сегодня это зависит от Путина, действительно сильно. Он может это сделать. Он может быть готовым и прекратить эту войну. Но это также гораздо больше зависит от США. Путин слабее Соединенных Штатов. Американский президент имеет силу, власть и оружие, и он может снизить цену на энергетические ресурсы,

– добавил президент Украины.

По мнению Зеленского, Соединенные Штаты имеют ресурсы и возможности, чтобы повлиять на ход войны, и это делает их поддержку критически важной для Украины в этот решающий момент.