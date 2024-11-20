Український президент Володимир Зеленський поділився своїм баченням поточної ситуації у війні з Росією, наголосивши на важливості єдності серед союзників і всередині країни. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Fox News у рамках програми "Special Report".

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Що сказав Зеленський щодо сучасного моменту війни

Президент заявив, що сучасний етап війни суттєво відрізняється від перших днів, коли країна переживала найважчі моменти. На його думку, тепер ключовим фактором є підтримка України з боку Європи та Сполучених Штатів. Зеленський висловив побоювання, що втрата єдності між партнерами або зменшення підтримки з боку США може призвести до серйозних наслідків для боротьби України за незалежність.

Говорячи про перспективи закінчення війни, Зеленський наголосив, що дипломатія залишається єдиним шляхом.

Я впевнений, що на сьогодні це залежить від Путіна, дійсно сильно. Він може це зробити. Він може бути готовим і припинити цю війну. Але це також набагато більше залежить від США. Путін слабший за Сполучені Штати. Американський президент має силу, владу та зброю, і він може знизити ціну на енергетичні ресурси,

– додав президент України.

На думку Зеленського, Сполучені Штати мають ресурси та можливості, щоб вплинути на хід війни, і це робить їхню підтримку критично важливою для України в цей вирішальний момент.