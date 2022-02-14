Зеленский объявил 16 февраля Днем единения: СМИ прогнозировали, что в этот день "нападет Россия"
Источник:ОП
Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Таким образом, президент хочет консолидировать украинцев на фоне угрозы нового российского вторжения.
В то же время глава государства поручил Кабмину повысить денежное довольствие военным, пограничникам и нацгвардейцам. Соответствующий указ появился на сайте ОП вечером 14 февраля.
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Подробности о президентском указе
В документе подчеркнули, что День единения позволит укрепить устойчивость общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание.
Зеленский постановил 16 февраля:
- поднять государственный флаг на зданиях и сооружениях по всей Украине;
- исполнить в 10:00 государственный гимн;
- зарубежным дипломатическим учреждениям Украины – провести соответствующие имиджевые мероприятия.
Кому должны повысить денежное довольствие
Президент поручил Кабмину утвердить план мер по повышению денежного довольствия военных ВСУ – на 30% уже с 1 марта. На это у чиновников есть время до 15 февраля. Такие же сроки предусмотрены и для того, чтобы обеспечить доведение до 20% с начала 2022 года повышения финансирования пограничникам и нацгвардейцам.
Остальные поручения главы государства для правительства
Согласно указу Зеленского украинцев должны ежедневно информировать о реальном состоянии ситуации и мерах, которые государство принимает для укрепления обороноспособности. Для этого на основе имеющихся информационных ресурсов будет создана единая информационная платформа UАразом.
Еще одна задача для Кабмина – ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, а также надлежащего ресурсного обеспечения подготовки граждан к национальному сопротивлению.
О чем писали ранее иностранные СМИ
- Немецкое издание Der Spiegel утверждало, что нападение России якобы запланировано на среду, 16 февраля. При этом там признали, что нельзя оценить неизбежность вторжения нападения.
- Американское издание Bloomberg писало, что намерения Путина неизвестны, но угроза новой агрессии будет сохраняться в ближайшие дни. Только вот дату назвали другую – 15 февраля.
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