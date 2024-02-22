Отметим, что они были назначены на соответствующие должности после того, как Александр Сырский стал новым главнокомандующим. Они – генералы с реальным боевым опытом.
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Изменения в Ставке
Указом президента Украины №83/2024 от 21 февраля в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего добавили начальника Генштаба ВСУ – Анатолия Баргилевича, а также командующего Сухопутных войск – Александра Павлюка.
Кроме этого, в этом же указе президент выводит из состава Ставки Максима Миргородского. Ранее он был командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ. Сейчас его должность занимает Игорь Скибюк – его назначили 11 февраля этого года.
Изменения вступают в силу со дня публикации указа Владимира Зеленского – то есть следующая Ставка будет уже в новом составе.
Что известно о Баргилевиче и Павлюке
- Александр Павлюк стал командующим Сухопутных войск 11 февраля. До этого он был первым заместителем министра обороны как при Резникова, так и при Умерова – его накануне уволили в связи с переходом на другую должность.
- Александр Павлюк участвовал в боевых действиях еще с 2014 года. Он был командиром 24 отдельной механизированной бригады. В частности, под его руководством происходило освобождение Славянска, Краматорска, Северска и Лисичанска.
- Вечером 9 февраля стало известно о назначении на на должность главы Генштаба Анатолия Баргилевича. На этой должности он заменил Сергея Шапталу. Владимир Зеленский сказал о Баргилевиче так: "Опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели".
- Еще раньше он был командующим территориальной обороны Командования Сухопутных войск. А с 2022 года Баргилевич работал начальником штаба восточной группировки войск.