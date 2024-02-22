Отметим, что они были назначены на соответствующие должности после того, как Александр Сырский стал новым главнокомандующим. Они – генералы с реальным боевым опытом.

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Изменения в Ставке

Указом президента Украины №83/2024 от 21 февраля в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего добавили начальника Генштаба ВСУ – Анатолия Баргилевича, а также командующего Сухопутных войск – Александра Павлюка.

Кроме этого, в этом же указе президент выводит из состава Ставки Максима Миргородского. Ранее он был командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ. Сейчас его должность занимает Игорь Скибюк – его назначили 11 февраля этого года.

Изменения вступают в силу со дня публикации указа Владимира Зеленского – то есть следующая Ставка будет уже в новом составе.

Что известно о Баргилевиче и Павлюке