Зло не знает о государственных границах, – Зеленский в годовщину освобождения Дании от нацистов

Владимир Зеленский 4 мая обратился к народу Дании. В этот день страна отмечает годовщину освобождения от нацистов.

Война – здесь и сейчас

Украинский лидер заявил, что 4 мая народ Дании отмечает годовщину дня, когда мечта о свободе и мире стала реальностью. Тогда завершилось пять долгих лет, которые страна провела под нацистской оккупацией.

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Нацисты проиграли. Победили свобода и жизнь. Дания и весь мир праздновали.

Зеленский заметил: тогда надеялись, что столь жестокая война станет последней. Была надежда, что никто больше не захочет разрушить мир. Надеялись, что чувство смертельной опасности не повторится. А люди смогут забыть о светомаскировке. И сирены воздушной тревоги будут включать только раз в год: чтобы вспомнить о войне, которая была.

Зеленский заявил, что война снова пришла. Она здесь и сейчас в Украине и не собирается останавливаться. Украинский лидер подчеркнул: эта война уже стала такой же жестокой, как война, победу в которой, вспоминают каждый май.

Захватчики убили 220 украинских детей

Президент вспомнил свое обращение к народу Дании и Фолькетингу. Тогда продолжался 34-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Зеленский подчеркнул, что тогда говорил: Россия применила против Украины 1370 ракет. По состоянию на 4 мая уже говорится о 1993 ракетах.

Зеленский подчеркнул, что большинство из них ударило по невоенным объектам. Русские разрушают детские сады, школы и университеты. Число разрушенных объектов уже превысило 1500.

Президент сообщил, что оккупанты убили уже 220 украинских детей.Они не успели почувствовать, что такое жизнь.

Мечта о мире должна сбыться

Украинский лидер заявил, что Россия пока не готова остановить войну. Страна-оккупант по-прежнему мечтает о захвате Украины и других государств Европы. Но эта мечта не должна сбыться.

Зеленский заявил, что должна сбыться мечта о мире – так же, как это было 77 лет назад.

Именно сейчас и именно в Украине решается, как будут жить люди на нашем континенте. Будет ли мир. Не только у нас, а у наших соседей, у нас с вами. Зло не знает, что такое государственные границы. Тирания никогда не останавливается на захвате только одной страны,

– подчеркнул президент.

Украинский лидер заметил, что Дания уже помогает бороться. За это Украина ей благодарна. Море украинских флагов по улицам Дании показывают, что народ все понимает.

"Я верю, что наш День освобождения приближается"

Зеленский подчеркнул, что никто пока не скажет, сколько будет длиться война, которую развязала Россия.

"Но я верю, что наш День освобождения приближается. Я верю, что так же, как я сейчас обращаюсь к вашему народу, когда вы отмечаете годовщину освобождения вашей страны, ваши представители будут обращаться к украинскому народу, когда мы будем праздновать годовщины наступления нашего мира", – заявил президент.

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