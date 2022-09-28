Рассчитываем на сотрудничество с Италией, – Зеленский обратился к Мелони и получил ответ
Президент Владимир Зеленский обратился к Джорджии Мелони – новоизбранному премьер-министру Италии с призывом к сотрудничеству.
Зеленский поздравил Мелони
Президент Владимир Зеленский поздравил лидера правой партии "Братья Италии" Джорджу Мелони с победой на парламентских выборах и отметил, что надеется на поддержку Украины.
Внимание Друзья путина у власти: изменится ли отношение Италии к Украине после выборов
Поздравляем Джорджу Мелони и ее политическую силу с победой на выборах. Ценим постоянную поддержку Украины со стороны Италии в борьбе с российской агрессией. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством,
– говорится в сообщении.
Мелони заверила в лояльной поддержке
В свою очередь Джорджия Мелони заверила Владимира Зеленского в лояльной поддержке украинского народа.
Дорогой Владимир Зеленский, вы знаете, что вы можете рассчитывать на нашу лояльную поддержку дела свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой,
– написала Мелони.
Коротко о выборах в Италии и как это может повлиять на Украину
- В Италии прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержала ультраправая партия "Братья Италии" Джорджи Мелони. Стоит отметить, что правая коалиция состоит из партий, где немало сторонников путина.
- Троица, которая будет формировать правительство – премьер Италии Сильвио Берлускони, фанат Путина Маттео Сальвини, желающий отменить антироссийские санкции, и Джорджия Мелони.
- Партия "Братья Италии" получила свой исторически самый высокий результат и набрала больше всего голосов – 26%. У этой партии в ЕС имидж праворадикалов и "неофашистов", от которого сейчас пытается избавиться. В частности, она поддерживала Украину во время войны.
Детальнее о том, что означают результаты выборов в Италии для Украины: смотрите видео