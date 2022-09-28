Рассчитываем на сотрудничество с Италией, – Зеленский обратился к Мелони и получил ответ

Президент Владимир Зеленский обратился к Джорджии Мелони – новоизбранному премьер-министру Италии с призывом к сотрудничеству.

Зеленский поздравил Мелони

Президент Владимир Зеленский поздравил лидера правой партии "Братья Италии" Джорджу Мелони с победой на парламентских выборах и отметил, что надеется на поддержку Украины.

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Поздравляем Джорджу Мелони и ее политическую силу с победой на выборах. Ценим постоянную поддержку Украины со стороны Италии в борьбе с российской агрессией. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством,

– говорится в сообщении.

Мелони заверила в лояльной поддержке

В свою очередь Джорджия Мелони заверила Владимира Зеленского в лояльной поддержке украинского народа.

Дорогой Владимир Зеленский, вы знаете, что вы можете рассчитывать на нашу лояльную поддержку дела свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой,

– написала Мелони.

Коротко о выборах в Италии и как это может повлиять на Украину

В Италии прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержала ультраправая партия "Братья Италии" Джорджи Мелони. Стоит отметить, что правая коалиция состоит из партий, где немало сторонников путина.

Троица, которая будет формировать правительство – премьер Италии Сильвио Берлускони, фанат Путина Маттео Сальвини, желающий отменить антироссийские санкции, и Джорджия Мелони.

Партия "Братья Италии" получила свой исторически самый высокий результат и набрала больше всего голосов – 26%. У этой партии в ЕС имидж праворадикалов и "неофашистов", от которого сейчас пытается избавиться. В частности, она поддерживала Украину во время войны.

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