Нужно остановиться, пока не поздно, – Зеленский обратился к россиянам

Президент Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам, в котором заговорил также и к россиянам. Президент подчеркнул, что они должны знать правду о планах своей власти.

Зеленский отметил, что обращается к россиянам не как президент, а как гражданин Украины. Он напомнил, что государства разделяет около 2 тысяч километров общей границы, вдоль которой стянули российские войска.

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Зеленский подчеркнул, что российское руководство дало добро на "шаг вперед" для этих войск.

Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины, но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом, но и строит будущее,

– подчеркнул политик.

Зеленский подчеркнул, что реальная Украина и та, которую показывают в российских новостях, – это разные страны.

Готовы говорить со всеми

Президент подчеркнул, что главная цель – мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого власть готова говорить об этом со всеми, в том числе и с россиянами.

По словам президента, после войны "гарантий безопасности" не будет больше ни у кого. От этого больше всего будут страдать простые люди.

Нужно остановиться, пока не поздно

Зеленский уверен, что это обращение не покажут по российскому телевидению, но граждане России должны его увидеть. Они должны знать правду.

Правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами,

– подчеркнул президент.

Зеленский заключил, что ответ на вопрос "хотят ли россияне войны" зависит только от самих россиян.

Смотрите видеообращение Зеленского: