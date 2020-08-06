К премьер-министру Дениса Шмыгалю обратился Президент Украины Владимир Зеленский. Гарант отметил необходимость проведения проверки обращения в Украине с опасными материалами и принятия мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее письмо Глава государства направил учитывая чрезвычайную ситуацию, которая возникла 4 августа в городе Бейруте. Об этом сообщили на официальном сайте Офиса Президента.

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В документе указано провести оценку состояния обращения с опасными и огнетушащими веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями. Которые вследствие присущих им свойств при наличии определенных факторов и обстоятельств могут создать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде.

Кроме этого Владимир Зеленский отметил, что по результатам проведенной работы принять соответствующие меры реагирования.

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Глава государства также отметил важность разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, которые позволят реализовать комплекс неотложных действенных мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. О результатах глава правительства должен проинформировать президента лично.