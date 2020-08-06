До прем’єр-міністра Дениса Шмигаля звернувся президент України Володимир Зеленський. Гарант зазначив необхідність проведення перевірки поводження в Україні з небезпечними матеріалами та вжиття заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям.

Відповідний лист Глава держави скерував з огляду на надзвичайну ситуацію, яка виникла 4 серпня в місті Бейруті. Про це повідомили на офіційному сайті Офісу Президента.

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У документі вказано провести оцінку стану поводження з небезпечними та вогнегасними речовинами, вибуховими матеріалами, виробами, відходами, добривами. Які внаслідок притаманних їм властивостей, за наявності певних факторів та обставин можуть створити загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу.

Окрім цього Володимир Зеленський зазначив, що результатами проведеної роботи вжити відповідних заходів реагування.

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Глава держави також наголосив на важливості розробки та ухвалення необхідних нормативно-правових актів, які дадуть змогу реалізувати комплекс невідкладних дієвих заходів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Про результати очільник уряду має проінформувати Президента особисто.