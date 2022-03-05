Зеленский обратился к украинцам на 10-ый день войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам, Глава государства рассказал о новых достижениях и дальнейших действиях.

Мы собрали для вас самые главные тезисы из обращения главы государства.

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Страна больше не знает выходных

Владимир Зеленский напомнил тем, кто, видимо, не успевает следить за временем, о том, что сегодня суббота. Однако теперь этот день ничего не значит, поскольку на фронте и дальше идет война. Теперь страна не знает выходных.

Страна больше не знает выходных. Не важно, что на часах. Не важно, что на календаре. И так до победы,

– подчеркнул Зеленский.

Международная поддержка

Зеленский рассказал, что поздно ночью провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с президентом Польши Анджеем Дудой. Глава государства выразил им благодарность за поддержку. Особенно Дуде и его жене Агате, которые помогают нашей стране.

Также президент отметил, что благодаря совместным усилиям нам удалось избежать гуманитарного кризиса на польской границе. Теперь фактически границ с Польшей нет.

Нам удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе. Удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает, какой они национальности. Какой они веры. Сколько у них денег. Фактически у нас больше нет границы с дружественной Польшей. Потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ,

– подчеркнул Зеленский.

Украина уже готовится к восстановлению после войны

Глава государства отметил, что наше государство уже готовится к восстановлению после победы в войне. Владимир Зеленский выразил надежду, что уже совсем скоро наши земляки вернутся в Украину.

Я уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим людям: "Возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, из Румынии, Словакии и всех других дружественных стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет",

– заявил президент.

Кроме того, Зеленский провел переговоры с исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой и главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Эти организации уже приняли решение о выделении средств на послевоенное восстановление Украины.

Поддержка европейцев и американцев

Владимир Зеленский также рассказал о переговорах и с другими иностранными лидерами и руководителями Евросоюза. С последними глава государства обсуждал членство нашей страны в ЕС.

Президент выразил благодарность европейцам, которые выходят на митинги в поддержку Украины. Не обошел своим вниманием Зеленский и тот факт, что 74% американцев поддерживают закрытие неба над Украиной.

Мы видели опрос. Мы видели мнение обычных людей Америки, которые поддерживают обычных людей Украины. Которые требуют усиления санкций против России за агрессию уже сейчас. Которые поддерживают закрытие неба уже сейчас, чтобы спасти жизни наших людей. 74 процента американцев – за бесполетную зону. 74! Абсолютное большинство. Что еще нужно для принятия решения? Мы уверены – похожий результат и в других демократических странах,

– заявил Зеленский.

Ситуация на фронте

Глава государства также рассказал о ситуации на фронте. Вооруженные силы держат все ключевые направления обороны. Кроме того, противник понес катастрофические потери – более 10 тысяч погибших.

Вооруженные Силы Украины храбро держат все ключевые направления нашей обороны. Контратакуют оккупантов под Харьковом, защищая город. Держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс. Мы наносим оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне,

– подчеркнул президент.

Также время президент подчеркнул, что украинцы гордо давали отпор даже на тех направлениях, которые оккупантам удалось временно прорвать. Однако глава государства подчеркнул, что скоро их отбросят.

Эвакуация из Донбасса

Уже сегодня должна состояться эвакуация мирного населения Мариуполя и Волновахи, что является результатом переговоров со страной-агрессоркой. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона сделает все для того, чтобы эвакуация прошла успешно.

Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей. Женщин, детей, людей старшего возраста. Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остается. Наша помощь уже в пути. Все, кто нуждается в помощи, должны иметь возможность выйти. Кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Потому что если все уйдут, то чей тогда будет этот город,

– заявил президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что сегодняшняя эвакуация покажет, есть ли куда двигаться дальше в переговорном процессе со страной-агрессором.

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