Сегодня был полезный день для нашей защиты, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 13 апреля традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, что прошедший день был полезен государству и защите от российского нападения.

Зеленский о визите президентов государств-друзей

Зеленский рассказал, что в Киев прибыли президенты четырех государств-друзей Украины: Польша, Литва, Латвия и Эстония. Они помогают с первых дней.

Заметьте Байден пообещал Зеленскому артиллерийские системы, вертолеты и БТРы на почти миллиард долларов

Сегодня был полезен день для нашего государства, для нашей защиты от российского нападения,

– заявил Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул, что эти президенты не колебались, давать ли оружие, и не сомневались в необходимости введения санкции против России. Кроме того, сейчас они на уровне ЕС продвигают более жесткий санкционный пакет против страны-оккупанта.

Украинский лидер заявил, что очень рад встретиться с президентами. Переговоры были плодотворными. Зеленский подчеркнул: важно, что лидеры Польши и стран Балтии посетили Бородянку в Киевской области. Там они собственными глазами увидели последствия действий российских оккупантов.

По словам Зеленского, это для президентов еще один аргумент, чтобы жестче настаивать на реально ощутимых санкциях против России. В первую очередь нужно нефтяное эмбарго.

Зеленский подчеркнул, что Евросоюз должен прекратить спонсировать российскую военную машину.

"Эксперты рассмотрели западную санкционную политику"

Президент рассказал, что под руководством Майкла Макфола и Андрея Емарка западная санкционная политика была рассмотрена группой международных экспертов. Она работает уже три недели и оценивает введенные санкции, а также то, как Россия пытается обойти ограничения.

Зеленский отметил, что группа подготовила конкретные предложения, как убрать санкционные лазейки и немедленно ужесточить санкции.

Зеленский о новом пакете оборонной поддержки

Кроме того, украинский лидер рассказал о своем разговоре с Джо Байденом. Зеленский подчеркнул, что они обсудили привлечение к ответственности всех российских военных и командиров.

Также лидеры Украины и Штатов обсудили и договорились о новом пакете оборонной поддержки Украины.

На 800 миллионов долларов. Оружие, боеприпасы, другая помощь. Артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты. Искренне признателен за поддержку. Также договорились об ужесточении санкций против России,

– заявил Зеленский.

"Призвал Эстонию присоединиться к восстановлению Украины"

Украинский лидер рассказал, что обратился к парламенту и народу Эстонии. Зеленский поблагодарил за помощь, в частности, оружие, и призвал страну присоединиться к проекту восстановления Украины после войны.

Президент отметил, что Украина и Эстония уже сотрудничают в области цифровизации. Между тем, после войны масштаб может увеличиться. Необходимо будет работать для восстановления государственных и бизнес цифровых систем, для киберзащиты.

"Ответственность для российских военных – неизбежна"

Зеленский рассказал, что 13 апреля Бучу посетил Карим Хан – главный прокурор Международного уголовного суда. Украинский лидер подчеркнул, что правильно, что группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда начнет свою работу на территории города.

"Ответственность для российских военных за военные преступления – неизбежна. Будем затягивать их всех в Трибунал. И не только за содеянное в Буче", – подчеркнул Зеленский.

На Севере продолжаются разминирования

Президент рассказал, что в освобожденных районах на Севере продолжается разминирование. Российские оккупанты оставили после себя десятки тысяч неразорвавшихся снарядов, много мин и растяжек.

Зеленский призвал людей быть максимально внимательными и осторожными и сообщать полициям и спасателям о найденных непонятных предметах.

"Война может завершиться только стратегическим проигрышем России"

Президент подчеркнул, что боевые сводки сегодня существенно не отличаются от предыдущих. Лихорадочная активность российских оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности.

Российские военные сомневаются, что способны сломать Украину.

"Я благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам, которые держат позиции и приучают российских солдат к мысли о том, что эта война против Украины может завершиться только стратегическим проигрышем России – раньше или позже", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заявил: либо российское руководство реально будет искать мир, либо в результате этой войны Россия навсегда покинет международную арену.

Также Зеленский заявил, что подписал указы о награждении украинских защитников. Государственными наградами отмечены 270 военнослужащих ВСУ. Из них 7 – посмертно. Кроме того, отмечены 11 работников Управления государственной охраны.

Другим указом звания Герой Украины посмертно присвоен двум военнослужащим ВСУ.

Вечернее обращение Зеленского за 13 апреля: смотрите видео