Удастся не только восстановить разрушенное, но и справедливость: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский заявил, что каждый человек в Украине имеет право на безопасное жилье. В частности, президент отметил, что наш народ, который заслуживает жизни в современной среде.

Президент отметил, что не сомневается, что стране удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость по поводу тех, чье право на жилье было нарушено. Об этом президент заявил вечером 16 апреля.

Заметьте После Бучи западные страны отказываются от каких-либо договоренностей с Россией, – Зеленский

У Украины есть будущее – это точно, – Зеленский о проекте восстановления страны

Свободный народ в самой прекрасной стране, у которой есть будущее – это точно. Это то, что мотивирует нас бороться сейчас на поле боя и круглосуточно на дипломатическом, информационном и экономическом фронтах. Это то, что позволяет нам планировать жизнь после войны. Наше украинское свободное, суверенное и демократическое будущее. Обязательно – мирное. Обязательно – с развитием,

– заметил президент.

Ночное обращение Зеленского за 16 апреля: смотрите видео