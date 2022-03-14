Проходим самое страшное испытание в нашей истории, – вечернее обращение Зеленского.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Он констатировал, что российские ракеты снова били по всей нашей стране – от Востока до Запада.

Зеленский подчеркнул, что только по Львовской области россияне выпустили больше 30 ракет. В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек, а 134 человека получили ранения.

К теме Это только вопрос времени, – Зеленский о ракетах на территории НАТО, если не закроют небо

Границы НАТО в 20 километрах

Президент отметил, что там не было ничего, что могло бы угрожать России. Более того, в 20 километрах от Центра – границы НАТО.

Зеленский в прошлом году четко предупреждал лидеров НАТО: если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет войной. Так и случилось. Он говорил также, что "Северный поток" – это оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно.

И сейчас я повторяю снова: если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО.

– подчеркнул политик.

"Денацификация" Святогорской лавры и убийство журналиста

Президент напомнил, что в Киевской области россияне убили американского журналиста Брента Рено. Его коллега ранен. Это было сознательное нападение русских военных. По словам Зеленского, оккупанты знали, что они делают. Однако, похоже, не все на Западе знают, что они делают.

"На востоке нашей страны оккупанты решили "демилитаризировать" и "денацифицировать" Святогорскую лавру Украинской православной церкви Московской патриархии. На момент удара на территории монастыря находились только монахи и сотни беженцев", – констатировал глава государства.

Он добавил, что никакой военной цели в лавре или рядом с ней не было. Однако русские войска не останавливаются даже перед ударами по лавре. Только это уже демонстрирует, что вся идеология российского государства просто ложь.

Визит к военным в госпиталь

Зеленский рассказал, что посетил наших защитников, восстанавливающихся после ранений в военном госпитале. Президент вручил им награды: ордена и медали – за мужество, за славу для Украины.

И я очень хочу, чтобы мое к ним приветствие "желаю здоровья" сработало сегодня именно так мощно, как и наши Вооруженные Силы, удерживающие ключевые рубежи. Уже 18 дней,

– добавил президент.

Кстати, в этом же госпитале лечат и российского военного из Рязани. Зеленский заметил, что тот находится в одной палате с нашими защитниками, получает ту же помощь от тех же врачей. Врачи спасли его, несмотря на то, что делал этот парень против Украины. Однако мы люди, а не звери, потому, как говорит президент, должны пройти эту войну так, чтобы остаться людьми.

Зеленский поблагодарил врачей

Президент поблагодарил всех врачей и медсестр, работающих в Киеве, в Днепре, в Виннице, во Львове, в Чернигове, на Донбассе, в Харькове, в Мелитополе, в Мариуполе. В частности, он отметил:

Военный госпиталь Мариуполя.

Военный мобильный госпиталь Покровска.

Военный мобильный госпиталь города Часов Яр.

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.

Военный госпиталь города Черкасское.

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, город Винница.

Военно-медицинский клинический центр Западного региона, город Львов.

Военно-медицинский лечебно-реабилитационный центр вышел из Ирпеня, но продолжает работать.

Президент заехал на блокпосты

Также сегодня Зеленский заехал на блокпосты, чтобы поговорить и поддержать наших ребят. Говорит, не хотел, чтобы это было публично.

"Мужественные ребята, веселые ребята, которые защищают Киев и знают, что мы победим. Чувствуется это. Победим благодаря тому, как только мы, украинцы, умеем сплачиваться", – убежден президент.

Он признался, что встретил на блокпосте удивительного человека, ежедневно поддерживающего наших защитников, ежедневно привозящего им кастрюлю с борщом – просто от души. По словам президента, именно на таких людях столетиями держится наше государство. Именно благодаря таким людям мы переживем любые черные дни.

Наша делегация добивается встречи двух президентов

Зеленский рассказал и о международных переговорах. В частности, поддержка от Болгарии, Словакии, Чехии, Румынии, Польши, Великобритании. Президент побеседовал с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсуждали нашу европейскую перспективу, которая становится реальностью.

Кроме того, каждый день в видеоформате говорят представители украинской и российской делегаций.

У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встреча, которую, я уверен, ожидают люди. Понятно, что это трудная история. Трудный путь. Но путь нужен,

– сказал Зеленский.

Наша цель – чтобы в этой борьбе и переговорной работе Украина получила необходимый результат. Нужны действенные гарантии – не как по "Будапешту" и не как в нашем небе.

В Мариуполе сорвали коридор

Как отметил Зеленский, сегодня сработало более 10 гуманитарных коридоров: Киевская область, Луганская область... За сутки спасли 5550 человек, а за 6 дней – уже более 130 тысяч. Это тоже благодаря переговорам.

К сожалению, в Мариуполе гуманитарный коридор был перекрыт. Снова. Президент заверил, что мы сделали все необходимое, но российские войска сорвали движение груза и автобусов.

"Но будем пробовать снова. Будем пробовать еще. До тех пор, пока не сможем помочь нашим людям. Потому что они – наши. Нашему Мариуполю. Героическому Мариуполю", – говорит политик.

Самое страшное испытание в истории

Глава государства подытожил, что сейчас украинцы проходят самое страшное испытание в нашей истории, но должны держаться

Мы защищаем самое дорогое, что у нас есть. Мы должны держаться. Мы должны сражаться. И мы победим. Я это знаю. Я в это верю, Слава вам! Слава нашим людям! Слава нашим героям! Слава Украине!

– подытожил Зеленский.

Смотрите видеообращение Зеленского: