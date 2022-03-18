Зеленский обратился к украинцам в 23 день войны

Президент Владимир Зеленский 18 марта в очередной раз обратился к украинцам. Продолжается 23 день полномасштабной войны, а оккупанты не прекращают сжигать свое национальное богатство.

Зеленский подчеркнул, что атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет.

На тему Что бы ни случилось с россиянами, это нас не утешит, – Зеленский

Россия вернется в "лихие 90-е"

Президент уверен, что Россия вернется туда, откуда когда-то поднималась – в "лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства. Цена агрессора за войну против Украины будет высока.

Это для них будет падением, болезненным падением. И они это почувствуют – даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов,

– сказал Зеленский.

Однако это не воскресит наших погибших

Зеленский заметил, что бы с ними ни случилось, это не может нас утешить, потому что погибшие украинцы не воскреснут. Это не восстановит наши города, хотя мы отроим все.

"Мы станем полноправным членом ЕС – каждый представитель нашего государства работает для этого 24/7. Но жизнь уже будет другой, и для многих – без тысяч сердец, остановленных этой войной. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину!" – ​​добавил президент.

Нам недостаточно боевой авиации

Российские войска продолжили подлые обстрелы наших мирных городов и наших общин: Львов, Киев и область, Житомирщина, Сумщина, Харьков и область, Чернигов, города Донбасса – Северодонецк, Краматорск, Мариуполь. Были ракетные удары, авиабомбы, "Грады".

Настолько, насколько можем, сбиваем российские ракеты. Уничтожаем их самолеты и вертолеты. И это при том, что у нас пока нет адекватного противоракетного оружия. Передовое оружие. Нам недостаточно боевой авиации,

– отметил глава государства.

Однако у нас есть цель – защитить наших людей и государство. Поэтому будем и дальше делать все, что мы можем. Зеленский заверил, что некоторым западным лидерам будут еще громче напоминать, что это будет моральным поражением для них, если Украина не получит передового оружия.

Договоренности с международными лидерами

18 марта Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, главой Евросовета Шарлем Мишелем, премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Темами были конкретные шаги, которые дадут Украине больше сил, не только непосредственно для обороны, но и для экономики.

Урсула фон дер Ляен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС. Бюрократические процессы, обычно занимающие годы, сокращают для нашего государства до недель, до месяцев.

Также договорились о поддержке от Евросоюза для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Тем, кто за границей и внутри нашего государства.

Договорились о новом "макрофине" – еще 300 миллионов евро для Украины.

Санкции будут усиливаться

По словам Зеленского, обсуждали также следующий пакет санкций против России – достаточно весомый.

"Чтобы они почувствовали, что каждая ракета против нашего государства, каждая бомба, каждый выстрел имеют свою цену. Для российского бюджета, для российских компаний, для российских амбиций и конкретных людей, олицетворяющих российские власти", – отметил политик.

И пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти. Президент поблагодарил общественные инициативы из разных стран мира, которые предлагают ограничения для России не только на уровне государств, но и на уровне обществ. Например, шведскому профсоюзу портовых работников, обещающему не обслуживать все суда, связанные с Россией.

Западные компании должны выйти из российского рынка

Зеленский добавил, что нужно чтобы все европейцы заблокировали порты для российских судов – чтобы все российские коммерческие суда следовали за российским военным кораблем. Кроме того, нужно, чтобы все западные компании ушли с российского рынка.

И не прикрывали дешевым пиаром свою жажду прибылей, несмотря на кровь, несмотря на военные преступления. Как это делают, например, Nestle или Ашан,

– сказал президент.

Смотрите дневное обращение Зеленского за 18 марта: