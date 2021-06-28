Впервые за 300 лет: Зеленский сообщил, что в Украину попадет оригинал Конституции Орлика

Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады поздравил украинцев с 25-летием Конституции Украины. Во время своей речи президент вспомнил о первой Конституции Филиппа Орлика, которая уже вскоре должна вернутся в Украину.

Президент Украины сообщил, что оригинал документа привезут в Украину на День независимости.

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Зеленский рассказал, что оригинал Конституции Филиппа Орлика прибудет в нашу страну впервые за 311 лет. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с Национальным архивом Швеции.

Всего ожидается 3 копии Конституции Филиппа Орлика:

первую уже утром 28 июня установили в фойе Верховной Рады;

вторая будет находиться в Офисе Президента;

третья – в Конституционном суде после его обновления и перезагрузки.

Президент добавил, что оригинал Конституции, а также булаву гетманов Пилипа Орлика и Ивана Мазепы все желающие смогут увидеть в Софийском Соборе.

Также украинский лидер отметил, что наша Конституция еще молодая, но уже зрелая и мудрая. Кроме того, она демократична и человекоцентрична, ведь треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина.

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Также Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о Большом гербе Украины. Документ определен как неотложный.

Ранее Минкульт обнародовал лучший эскиз крупного государственного Герба Украины. Его создал Алексей Кохан. Большой герб содержит обязательные элементы, в частности:

герб Войска Запорожского,

воина-казака,

рыцаря с мушкетом,

знак Княжеского государства Владимира Великого, то есть малый Государственный Герб.



Эскиз большого Государственного Герба Украины / Фото из соцсетей Александра Ткаченко