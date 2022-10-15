Уже 234 дня продолжается борьба Украины с российскими оккупантами. По словам Зеленского, уже около 65 тысяч граждан вражеского государства отдали свои жизни за иллюзорные амбиции Кремля.

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Обращение президента 15 октября

Президент Украины подчеркнул, что учитывая то, как идет российская "мобилизация", Путин никогда не осознает то, что натворил. По мнению Зеленского, даже сто тысяч погибших оккупантов не побуждают Кремль задуматься о масштабах войны.

Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа, только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру,

– отметил Владимир Зеленский.

Как он отметил, инструментами борьбы, которыми могут пользоваться международные партнеры является наложение санкций на Россию и помощь Украине.

Президент говорит о потерях врага и ходе войны: смотрите видео из телеграм-канала Зеленского

Военная помощь от Соединенных Штатов Америки

В начале своего обращения Зеленский сообщил о новом пакете оборонной помощи от США. Объем поддержки он оценил в 725 миллионов долларов.

Это очень нужные вещи. Боеприпасы для HIMARS и артиллерии, противотанковое оружие, противорадарные ракеты. Спасибо президенту Байдену, обеим партиям и всему народу США за этот сильный пакет,

– сказал президент.