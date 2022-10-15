Уже 234 дні триває боротьба України з російськими окупантами. За словами Зеленського, уже близько 65 тисяч громадян ворожої держави віддали свої життя за ілюзорні амбіції Кремля.

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Яким має бути шлях до миру

Президент України наголосив, що з огляду на те, як триває російська "могилізація", Путін ніколи не усвідомить, що накоїв. На думку Зеленського, навіть сто тисяч загиблих окупантів не спонукають Кремль задуматись про масштаби війни.

Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу, тільки повне витіснення окупантів з української землі й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – усе це шлях до миру,

– зазначив Володимир Зеленський.

Лідер держави переконаний, що мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим здійснення терору. Також він зазначив, що інструментами боротьби, якими можуть користуватися міжнародні партнери, є накладання санкцій на Росію та допомога Україні.

Президент говорить про втрати ворога та перебіг війни: дивіться відео з телеграм-каналу Зеленського

Військова допомога від Сполучених Штатів Америки

На початку свого звернення Зеленський повідомив про новий пакет оборонної допомоги від США. Обсяг підтримки він оцінив у 725 мільйонів доларів.

Це дуже потрібні речі. Боєприпаси для HIMARS та артилерії, протитанкова зброя, протирадарні ракети. Дякую президенту Байдену, обом партіям і усьому народу США за цей сильний пакет,

– сказав президент.

Лідер країни наголосив, що зі свого боку Україна робить усе, аби зупинити російський терор.

Росія вкотре атакувала українські міста

Як повідомив Верховний Головнокомандувач ЗСУ, 14 та 15 жовтня окупанти атакували різні регіони нашої держави. Зокрема, ракетами та дронами іранського виробництва. Частину ракет і безпілотників ліквідували системи протиповітряної оборони, однак, на жаль, не всі.

Зеленський констатував, що є руйнування інфраструктури та жертви серед людей внаслідок атак.

Донбас, Запоріжжя, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Київщина, Дніпропетровщина та деякі інші області нашої країни… Ми робимо все, щоб збивати більше ворожих ракет і дронів, щоб знешкоджувати більше ударних позицій російської армії,

– зазначив Зеленський.

Він переконаний, що обов'язково настане той день, коли ЗСУ збиватимуть усі ворожі ракети та дрони.