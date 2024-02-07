В своем обращении за 7 февраля Зеленский акцентировал, что Украина ответит на каждую российскую ракету и обстрел. Президент выразил соболезнования семьям погибших от утреннего удара по Киеву и отметил, что пострадали также другие регионы.

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Усиление обороны и расплата

Зеленский заявил о задаче Украины в текущем году – максимально усилить оборонительные возможности и нанести России системные потери. Он вспомнил о замороженных российских активах, которые должны быть конфискованы и использованы для защиты от террора.

Мы ответим России на каждую ракету, каждый "Шахед", и наша задача в этом году – не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности Украины, но и нанести России максимальные системные потери,

– сказал Зеленский.

Президент также сообщил о встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, где обсуждались вопросы конфискации российских активов и европейской поддержки Украины. Глава нашего государства подчеркнул важность сильного решения, которое подтвердит уважение к международному праву.

Проинформировал господина Борреля об актуальной ситуации на поле боя, о наших потребностях. Мы говорили о европейском решении по миллиону снарядов для артиллерии. Я благодарен за все усилия, чтобы реализовать это решение. Господин Боррель пообещал, что договоренности будут реализованы.

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Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку со стороны Болгарии и других европейских государств, которые стоят на стороне международного права. Он акцентировал на важности солидарности в это время и поблагодарил украинских воинов за их борьбу на разных направлениях фронта, в частности отметил:

47 отдельную механизированную бригаду на Авдеевском направлении;

79 отдельную бригаду ДШВ, которая воюет на Марьинском направлении;

93 ОМБр "Холодный Яр" на Бахмутском направлении;

54 ОМБр имени гетмана Мазепы на Северском направлении;

81 отдельную аэромобильную бригаду и 40 отдельную артиллерийскую бригаду.

Добавим, что Россия уже имеет немало проблем из-за развязанной войны против Украины и постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры. Например, после обстрела Украины 7 февраля СМИ сообщили, что визит Путина в Турцию был отложен. Президент вражеского государства теперь неизвестно когда встретится с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.