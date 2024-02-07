У своєму зверненні за 7 лютого Зеленський наголосив, що Україна відповість на кожну російську ракету та обстріл. Президент висловив співчуття родинам загиблих від ранкового удару по Києву та зазначив, що постраждали також інші регіони.

Дивіться також Війни пам’яті: чому скандальна заява та логіка Дуди небезпечні для самої Польщі

Посилення оборони та відплата

Зеленський заявив про завдання України у поточному році – максимально посилити оборонні можливості та завдати Росії системних втрат. Він згадав про заморожені російські активи, які мають бути конфісковані та використані для захисту від терору.

Ми відповімо Росії на кожну ракету, кожен "Шахед", і наше завдання цього року – не лише максимально посилити наш повітряний щит та далекобійні можливості України, але й завдати Росії максимальних системних втрат,

– сказав Зеленський.

Президент також повідомив про зустріч з головою європейської дипломатії, де обговорювалися питання конфіскації російських активів та європейської підтримки України. Зеленський наголосив на важливості сильного рішення, яке підтвердить повагу до міжнародного права.

Володимир Зеленський висловив вдячність за підтримку Болгарії та інших європейських націй, які стоять на боці міжнародного права. Він відзначив важливість солідарності в цей час та подякував українським воїнам за їхню хоробрість та міцність на різних напрямках фронту.