Саммит Альянса начнется уже 11 июля, сообщает 24 Канал. По словам главы государства, он может стать именно таким, каким нужен и Украине, и всему Альянсу, и глобальной безопасности.

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Продолжается активная работа

Президент отметил, что в эти дни идет чрезвычайно активная работа.

Еще активнее, чем когда-либо. И хотя эта работа почти на сто процентов сейчас – за кулисами, ее значение не меньше, чем от любой публичной работы,

– заявил Зеленский.

По его словам, все всё понимают – каждый лидер, каждое государство.

"Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас – сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что благодарен всем лидерам, каждой стране, которые именно так и говорят и которые приняли соответствующие совместные декларации и заявления с Украиной по поводу нашей интеграции.

"Большинство Альянса – четко за нас. Смелость украинских героев оттерла от пыли истории все ценности, ради защиты которых и был создан НАТО. Именно украинская восточная граница, граница нашего государства и позиции наших воинов – это та граница, которую больше никогда не перейдет российская диктатура, которая в разных формах, но всегда, всегда пыталась покорить народы Европы", – подчеркнул глава государства.

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Де-факто Украина уже в Альянсе

Зеленский заверил, что от Украины зависит реальность безопасности на восточном фланге НАТО.

Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы откровенно говорили: де-факто Украина уже в Альянсе. Наше оружие – это оружие Альянса. Наши ценности – это то, во что верит Альянс. Наша защита – именно тот элемент формулы Европы, который делает ее объединенной, свободной и в мире. Вильнюс должен все это подтвердить,

– заявил президент.

По его словам, сейчас продолжается работа над "вордингом", то есть над конкретными словами такого подтверждения, но все уже понимают факт – Украина будет в Альянсе. В настоящее время идет работа над тем, чтобы алгоритм получения членства стал максимально ясным и быстрым.

"Наша работа ради этого – работа всей команды Украины – будет продолжаться ежеминутно в течение этих дней. Также очень важно, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что приоритеты – совершенно очевидны:

это противовоздушная оборона для украинских городов, для всех общин на всей территории страны – идет работа над созданием полноценного воздушного щита;

это также оружие для фронта – будут в Вильнюсе переговоры по этому поводу.

"Конечно, мы будем говорить и о других аспектах защиты жизни и нашей общей безопасности. Я уверен, что для наших воинов могут быть хорошие вооруженные новости из Вильнюса", – отметил глава государства.

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Президент поблагодарил военных

Зеленский отметил, что завтра, в день начала саммита, который теперь немыслим без Украины, будет уже 503-й день полномасштабной войны.

Это много говорит о нашей силе – силе украинского народа, который в условиях такой войны, после стольких битв и дней, имеет силу, без которой безопасность Европы – просто уже не представить,

– подчеркнул украинский лидер.

Он поблагодарил украинских воинов за эту силу:

каждого солдата, матроса, каждого сержанта,

каждого старшину, каждого офицера, каждого генерала,

всех, кто тренирует украинских воинов,

каждого волонтера,

врачей, помогающих после ранений,

всех людей, работающих ради украинской силы и победы.

"Это честь для меня – представлять таких людей и такую Украину! Слава Украине!" – подытожил глава государства.