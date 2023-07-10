Саміт Альянсу розпочнеться вже 11 липня, повідомляє 24 Канал. За словами глави держави, він може стати саме таким, який потрібен і Україні, і всьому Альянсу, і глобальній безпеці.

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Триває активна робота

Президент зазначив, що цими днями триває надзвичайно активна робота.

Ще активніша, ніж будь-коли. І хоч ця робота майже на сто відсотків зараз – за лаштунками, її значення не менше, ніж будь-якої публічної роботи,

– заявив Зеленський.

За його словами, всі все розуміють – кожен лідер, кожна держава.

"Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз – зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз", – зауважив український лідер.

Він додав, що вдячний усім лідерам, кожній країні, які саме так і говорять і які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо нашої інтеграції.

"Більшість Альянсу – чітко "за" нас. Сміливість українських героїв відтерла від пилу історії всі цінності, заради захисту яких і був створений НАТО. Саме український східний кордон, кордон нашої держави й позиції наших воїнів – це та межа, яку більше ніколи не перейти російській диктатурі, що в різних формах, але завжди, завжди намагалася підкорити народи Європи", – наголосив глава держави.

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Де-факто Україна вже в Альянсі

Зеленський запевнив, що від України залежить безпекова реальність на східному фланзі НАТО.

Коли ми подавали заявку на вступ у НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить Альянс. Наш захист – це саме той елемент формули Європи, який робить її об’єднаною, вільною та в мирі. Вільнюс має все це підтвердити,

– заявив президент.

За його словами, зараз ще триває робота над вордингом, тобто над конкретними словами такого підтвердження, але всі вже розуміють факт – Україна буде в Альянсі. Наразі триває робота над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким.

"Наша робота заради цього – робота всієї команди України – триватиме щохвилини протягом цих днів. Також дуже важливо, що у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня – країни Європи, Америка, Канада, Японія", – зауважив український лідер.

Він додав, що пріоритети – абсолютно очевидні:

це протиповітряна оборона для українських міст, для всіх громад на всій території країни – триває робота над створенням повноцінного повітряного щита;

це також зброя для фронту – будуть у Вільнюсі переговори й щодо цього.

"Звичайно, ми будемо говорити й про інші аспекти захисту життя та нашої спільної безпеки. Я впевнений, що для наших воїнів можуть бути хороші збройні новини з Вільнюса", – зазначив глава держави.

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Президент подякував військовим

Зеленський зазначив, що завтра у день початку саміту, який тепер немислимий без України, буде вже 503-й день повномасштабної війни.

Це багато говорить про нашу силу – силу українського народу, який в умовах такої війни, після стількох битв і днів має силу, без якої безпеку Європи – просто вже не уявити,

– наголосив український лідер.

Він подякував українським воїнам за цю силу:

кожному солдату, матросу, кожному сержанту,

кожному старшині, кожному офіцеру, кожному генералу,

всім, хто тренує українських воїнів,

кожному волонтеру,

лікарям, які допомагають після поранень,

всім людям, які працюють заради української сили та перемоги.

"Це честь для мене – представляти таких людей і таку Україну! Слава Україні!" – підсумував глава держави.