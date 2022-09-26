Россия почувствовала, что проигрывает и пытается оттянуть это, – Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам в очередной раз говорил о российской мобилизации. Глава государства подчеркнул, что российское командование просто уничтожает своих солдат.

Президент подчеркнул, что действия российских командиров войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат. 24 канал собрал главные тезисы из обращения Владимира Зеленского.

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В Донецкой области самая сложная ситуация

Президент рассказал о проведении сегодня очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Владимир Зеленский сообщил, что на заседании докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, руководитель разведки Кирилл Буданов и командующие оперативными командованиями.

Также на заседании Ставки обсудили применение россией нового оружия, в том числе иранских беспилотников.

Глава государства подчеркнул, что сейчас приоритетом является обеспечение наших воинов оружием и боеприпасами. Кроме того, президент отметил, что сейчас самая сложная ситуация на Донетчине.

Особенно острая ситуация – на Донетчине. Делаем все, чтобы сдержать враждебную активность. Именно там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс – все еще цель номер один,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что командование российской армии продолжает отправлять солдат на гибель, несмотря на бессмысленность войны для россии и потерей ее инициативы на фронте. Частичную мобилизацию в россии Владимир Зеленский назвал обеспечением потока пушечного мяса для командиров.

"Они почувствовали, что проигрывают, и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить хоть кого-то с оружием в руках вместо погибших", – отметил Зеленский.

Также президент отметил, что россияне до сих пор не осознают, что кремлевский режим просто лишает их права на жизнь, поэтому Украина должна сделать все для того, чтобы они это признали.

Переговоры с Марком Рютте

Владимир Зеленский рассказал о прошедших переговорах с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В частности, обсуждали частичную мобилизацию в россии и псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. Глава государства подчеркнул, что реакция мира на действия оккупантов будет жесткой.

Я благодарю господина премьер-министра за четкую поддержку, готовность усиливать санкционное давление на россию. Скоординировали наши шаги в международных организациях, обсудили оборонное взаимодействие,

– рассказал Зеленский.

Совещание с Денисом Шмыгалем

Кроме того, Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Президент и глава правительства подвели итоги международной активности нашего государства в этом месяце.

Как бы ни было сложно, государство выполняет все свои социальные обязательства. Работаем в рамках Fast Recovery, возвращая нормальную жизнь на освободившуюся от оккупантов территорию. Мы делаем необходимые шаги, готовясь к зимнему периоду,

– отметил Зеленский.

Также президент принял участие в запуске специального инвестфонда для поддержки наших украинских предпринимателей и экспортно ориентированных компаний. Зеленский отметил, что в фонд уже привлечено 125 миллионов долларов, и сумма будет удвоена.

Трибунал для наказания россии

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня в Офисе Президента состоялась презентация проекта об учреждении Специального международного трибунала для наказания россии за совершенные преступления против Украины. На презентации присутствовали послы 30 стран – партнеров нашего государства.

Сложность привлечения россии за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Нужен именно специальный международный трибунал. И мы очень детально и очень тщательно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь – Трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе,

– подчеркнул президент.

Президент поблагодарил защитников и защитниц

В конце обращения глава государства поблагодарил всех, кто сейчас защищает Украину и отметил тех, кто сейчас воюет в Донецкой области - 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Они героически отстаивают Бахмутовское направление.

Также президент отметил воинов 80-й десантно-штурмовой бригады за их решительные и грамотные действия при освобождении наших территорий.

В общей сложности 2 135 бойцов этих трех бригад уже отмечены государственными наградами,

– подытожил Владимир Зеленский.

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