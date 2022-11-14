Мир для Украины становится ближе, – Зеленский обратился к украинцам после посещения Херсона

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам после 264 дня полномасштабной войны с Россией. Глава государства рассказал о своем визите в Херсон и о дальнейших действиях нашей страны в борьбе.

Президент рассказал о награждении украинских героев в рамках визита в Херсонскую и Николаевскую области. 24 канал собрал для вас главные тезисы обращения президента.

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Результаты визита в Херсонскую и Николаевскую области

Президент рассказал, что во время визита на деоккупированную часть Юга вручил в Херсоне 36 орденов Богдана Хмельницкого и "За мужество" и еще 2 ордена передал раненым воинам.

Отдельно глава государства отметил бригадного генерала Александра Тарнавского – командующего оперативно-стратегической группы войск “Херсон”.

Звание Героя Украины получил разведчик – сержант Андрей Орлов, который получил ранения во время боевых действий и впоследствии вернулся на фронт. Именно он 10 ноября поднял украинский флаг над Снигиревкой.

Конечно, будут еще награды, будут еще благодарности. Все наши воины, возвращающие свободу украинцам и украинской земле, заслуживают максимальной благодарности. Это есть. Это будет,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент рассказал, что в Херсонской и Николаевской области были проведены совещания, на которых обсудили вопросы восстановления жизни на деоккупированных территориях.

Это счастье для всех, когда Россию удается изгнать. Счастье, которое будет и в наших городах и общинах, которые лишены Россией нормальной жизни и после 24 февраля, и в 2014 году. Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Саммит G19, резолюции на Генассамблее

Глава государства также сообщил, что через несколько часов будет обращаться в режиме онлайн к участникам саммита "Большой двадцатки". Владимир Зеленский, очевидно, вычеркнул Россию из этой организации, поэтому будет обращаться к "девятнадцатке".

Уже через несколько часов буду говорить об этом в своем обращении к участникам саммита G19 в Индонезии. Это объединение очень значимых государств. И сегодня, еще накануне саммита, уже прозвучали веские заявления. В частности, важно то, что Соединенные Штаты и Китай вместе отметили недопустимость любых угроз применения ядерного оружия. Все понимают, кому адресованы эти слова,

– подчеркнул президент.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за выделение новой помощи Украине, а США – за санкции против тех, кто помогает России покупать оружие.

Кроме того, президент также отметил принятие резолюции на Генассамблее ООН – о репарациях Украины от России. Однако наши дипломаты готовят еще одну – о создании специального трибунала против России.