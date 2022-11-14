Президент розповів про нагородження українських героїв у межах візиту на Херсонщину та Миколаївщину. 24 канал зібрав для вас головні тези зі звернення президента.

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Результати візиту на Херсонщину та Миколаївщину

Президент розповів, що під час візиту на деокуповану частину Півдня вручив у Херсоні 36 орденів Богдана Хмельницького та "За мужність" й ще 2 ордени передав пораненим воїнам.

Окремо глава держави відзначив бригадного генерала Олександра Тарнавського – командувачем оперативно-стратегічної групи військ "Херсон".

Звання Героя України отримав розвідник – сержант Андрій Орлов, який зазнав поранення під час бойових дій та згодом повернувся на фронт. Саме він 10 листопада підняв український прапор над Снігурівкою.

Звичайно, будуть іще нагороди, будуть іще подяки. Усі наші воїни, які повертають свободу українцям і українській землі, заслуговують на максимальну вдячність. Це є. Це буде,

– наголосив Зеленський.