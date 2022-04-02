Впереди сложные битвы, – Зеленский записал ночное обращение к украинцам

Владимир Зеленский подвел итоги 37-го дня полномасштабной войны. Президент подчеркнул, что впереди Украину ждут сложные сражения.

Об этом глава украинского государства сообщил во время своего обращения к нации в ночь на субботу, 2 апреля.

Читайте также Обмен пленными и освобождение Бучи: основное за 37 день войны

Глупая шутка оккупантов о призыве

Владимир Зеленский рассказал, что 1 апреля оккупанты решили отметить двумя одинаково неразумными шутками. Одна такая шутка – над людьми в России.

Там стартовал весенний призыв, который выглядит традиционным, но все же отличается от обычных. Ибо призывников в этом году могут отправить на войну против нашего государства, против нашего народа. А значит, это гарантированная смерть для многих совсем молодых ребят,

– объяснил президент.

"И хотя они не наши граждане, хотя они граждане государства, которое с нами воюет на нашей земле, все же наша обязанность как людей – предупредить", – указал он.

Россия пытается забирать жителей Крыма в армию

Глава государства рассказал, что Россия пытается забирать в армию людей и во временно оккупированном Крыму.

Это нарушение международного гуманитарного права и военное преступление, за которое последует ответственность. И что также является аргументом, чтобы санкции против России усиливались,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

"Хочу сказать еще жителям Крыма: "Саботируйте эту историю. На любом из этапов, а если не получится, то не выполняйте преступных приказов и при первой же возможности сдавайтесь ВСУ. Вы будете жить", – продолжил президент.

Вторая очень глупая шутка захватчиков

Политик отметил, что вторую очень неразумную шутку оккупанты сыграли с некоторыми жителями южных районов Украины, куда их войска временно зашли.

Там назначают каких-то "гауляйтеров", каких-то временных руководителей. И еще угрожают работникам предприятий и органам власти, чтобы сотрудничали с этими обманутыми назначенцами, – объяснил глава государства.

"Мое сообщение для них просто: "Ответственность за коллаборацию неотвратима. Завтра или послезавтра – это вопрос второстепенный. Главное – неизбежность того, что справедливость будет восстановлена", – сообщил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что "каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами напрямую будут проблемы. Это последнее предупреждение".

На Севере страны идет уход оккупантов

Президент проинформировал, что на севере россияне медленно, но заметно уходят. Где-то их выгоняют с боями, где-то сами враги оставляют свои позиции.

После них – сплошная катастрофа и очень много опасностей. Первое – бомбардировки могут продолжаться. Второе – они пройдут всю эту территорию. Пройдут дома, минуют технику, даже тела убитых людей. Очень много растяжек, очень много других опасностей,

– отметил политик.

По его словам, мы продвигаемся вперед, продвигаемся осторожно. Каждый возвращающийся на эту территорию должен быть очень осторожным:

еще невозможно возвращаться к обычной жизни, как было;

даже на тех территориях, которые мы возвращаем после боев, нужно подождать;

ждать, когда наша земля будет разминирована;

ждать, когда можно заверить вас, что новые обстрелы невозможны.

На Востоке страны – ситуация очень сложная

На востоке Украины ситуация остается очень сложной.

Российских военных нагоняют на Донбасс, на Харьковское направление;

Они готовятся к новым мощным ударам;

Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности – как внутренние, так и внешние.

Еще раз подчеркиваю: впереди – сложные сражения. Сейчас еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет – каждый это увидит. Каждый это почувствует – что наступает мир,

– заметил Владимир Зеленский.

Гуманитарная ситуация в украинских городах

Президент сообщил о разговоре с Эммануэлем Макроном. Обсудили гуманитарную ситуацию в украинских городах, которые подвергаются обстрелам от оккупантов.

Отдельно говорили о ситуации в Мариуполе. Для которой, я надеюсь, все же могут найти решение. Европа не имеет права реагировать молчанием на происходящее с нашим Мариуполем. На эту гуманитарную катастрофу должен отреагировать весь мир,

– продолжил политик.

По словам главы государства, 1 апреля работали гуманитарные коридоры в трех областях – Донецкой, Луганской, Запорожской. Удалось спасти 6 тысяч 266 человек. В том числе 3 тысячи 71 человека из Мариуполя.

"Продолжается работа на договоренностях о вывозе из города раненых и погибших. Наших военных, наших гражданских – всех граждан", – указал он.

Встреча с главой Европарламента

Владимир Зеленский в Киеве встретился главой Европарламента Робертой Мецолой. Он поблагодарил за важный визит, демонстрирующий некоторым политикам, что смелость в такое время – одна из важнейших черт.

Говорили о том, как ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Конкретика есть,

– рассказал глава государства.

Также говорили о:

снабжении оружием и поддержании этого парламентариями Европы;

более глубокой санкционной политике против России. Ведь если эмбарго, то эмбарго. Если SWIFT, то для всех банков. Если бизнес с Россией, то не просто приостановка деятельности, а полный выход европейских компаний из российского рынка.

Зеленский наградил украинских военных

Президент подписал указ о награждении наших защитников. Семерых военнослужащих Госспецсвязи и защиты информации. Из них двоих – посмертно.

Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная благодарность нашим защитникам, нашим защитницам!

– подытожил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео