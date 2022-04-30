Украина будет свободной, – Зеленский обратился к украинцам после 66-го дня войны

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам после 66-го дня героической борьбы с российскими захватчиками.

Владимир Зеленский отметил, что празднований сейчас быть не может, однако мы должны знать о подвигах пограничников. Все главные тезисы из обращения президента читайте дальше.

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Пограничники первым встретили оккупанта

Президент отметил, что первыми, кто встретил российских оккупантов на украинской земле были пограничники. Однако пограничники защищают нашу землю совместно с Вооруженными Силами, терробороной, полицией и Нацгвардией.

С первых дней войны, и не только с 24 февраля, а с 2014 пограничники храбро обороняют Украину, выполняют боевые задания, они первыми встретили российских захватчиков на государственной границе,

– подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства отметил 340 пограничников, сейчас защищающих Мариуполь. Также Зеленский рассказал, что отметил сегодня наградами военнослужащих Госпогранслужбы.

Российские командиры врут своим солдатам

Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты снова собирают дополнительные силы на Восток нашего государства и 23 000 погибших из личного состава не останавливают их.

Президент подчеркнул, что российское командование лжет своим солдатам. Командиры угрожают им ответственностью за отказ воевать, но не рассказывают о подготовке дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Поэтому глава государства обратился к оккупантам и подчеркнул, что те еще могут спасти свои жизни.

Каждый русский солдат может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле,

– подчеркнул Зеленский.

Война ослабляет Россию

Глава государства отметил, что наши войска уничтожили уже более 100 российских танков, почти 200 самолетов и более 2 500 бронированных боевых машин. В России еще есть резервы и еще есть ракеты, но несмотря на это война ослабила страну-агрессора. Президент подчеркнул, что сейчас наша страна активно общается с партнерами по ужесточению санкций, ведь Россия должна ответить за все военные преступления и за все атаки, в том числе сегодняшние.

Сегодня оккупанты снова били ракетами по Днепропетровской области, по Одессе. Снова и снова российские войска доказывают, что одесситы – такие же враги для России, как и все остальные украинцы. Уничтожена взлетная полоса одесского аэропорта. Мы ее, конечно, построим. Но Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в ближайшее время ожидает ограничений на торговлю российской нефтью. Зеленский отметил, что любые компании или страны, которые будут помогать России в торговле нефтью, также должны получать санкции.

Разговоры с международными партнерами

Сегодня Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентами Франции и Швейцарии и премьер-министром Великобритании.

С французским лидером Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский говорил об оборонной поддержке Украины и о пути нашего государства в Евросоюз.

С президентом Швейцарии Иньяцио Каррисом Зеленский говорил о подготовке Конференции послевоенного восстановления Украины и содействии в помощи украинцам, депортированным в Россию.

С Борисом Джонсоном Зеленский говорил о ситуации на Востоке, в частности, в Мариуполе.

Украина будет свободной

Владимир Зеленский рассказал, что на деоккупированных территориях продолжаются разминирование, восстановление электро- и водоснабжения. У 69% деоккупированных населенных пунктов уже полноценное самоуправление. Также продолжаются работы по восстановлению дорог, возвращению функционирования медицины, образования и т.д.

Конечно, предстоит еще очень много работы. Оккупанты еще до сих пор на нашей земле до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции. Еще предстоит воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем. Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты притворяются сейчас якобы "хозяевами",

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент подписал указ о награждении государственными наградами бойцов Нацгвардии. Награды присвоили 134 бойцам, 11 с ним посмертно.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео