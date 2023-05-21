Глава государства отметил, что завершается очень непростая, но крайне важная неделя, сообщает 24 Канал.
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Президент подвел итоги недели
Зеленский рассказал, что в пятницу была Лига арабских государств, а в субботу и воскресенье:
- G7 плюс Украина,
- расширенный формат – "Семерка" плюс партнеры, в том числе Глобальный Юг плюс Украина.
Интенсивно. Мир слышит нашу позицию. Защита и гарантии безопасности, возвращение всех наших территорий, всех наших людей, справедливость, реализация нашей формулы мира… По каждому существенному для Украины пункту имеем взаимопонимание с мировым большинством. И вместе будем увеличивать украинский потенциал,
– подчеркнул украинский лидер.
Он добавил, что в эту субботу – День науки в Украине.
"Чем больше мы даем Украине возможностей, тем больше мы даем и всем, кто работает в этой благородной сфере. Я поздравляю всех наших ученых!" – подчеркнул глава государства.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
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Украина была почетным участником саммита "Большой семерки"
Зеленский отметил, что сегодня в Хиросиме Украина была почетным участником работы "Большой семерки".
Украинская тематика – центральная, уважение ко всем украинцам – особенное. Спасибо "Семерке"!
– подчеркнул президент.
Также он рассказал о встречах с мировыми лидерами, в частности это:
- встреча с президентом США Джозефом Байденом – Украина, как всегда, становится сильнее после переговоров;
- содержательная встреча с лидером Индонезии;
- встреча с президентом Республики Корея – есть потенциал для крепких отношений,
- встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо;
- общение с лидерами Вьетнама и Австралии;
- переговоры с премьер-министром Японии – сотрудничество будут усиливать.
Кроме того, у главы государства была очень важна церемония и обращение в музее мира в Хиросиме.
"Наше единство с миром, наша защита для украинцев и наша сила – сила Украинского государства – будет и самым достойным почтением памяти наших людей разных поколений, чья жизнь была сломана и растоптана российским злом, этой многолетней тиранией, которая меняет форму, но убивает одинаково жестоко", – отметил глава государства.
Он добавил, что сегодня – День памяти жертв политических репрессий, день памяти всех, кто был убит за годы советского режима.
"Не забываем, что было, не забываем, кого потеряли, и не забываем, что мы обязаны быть сильными. И будем всегда. Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.