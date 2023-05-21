Глава держави зауважив, що завершується вкрай непростий, але дуже важливий тиждень, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Зеленський пояснив, чому особисто прибув на саміт G7
Президент підбив підсумки тижня
Зеленський розповів, що в п'ятницю була Ліга арабських держав, а в суботу й неділю:
- G7 плюс Україна,
- розширений формат – "Сімка" плюс партнери, зокрема Глобальний Південь плюс Україна.
Інтенсивно. Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру… Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал,
– наголосив український лідер.
Він додав, що цієї суботи – День науки в Україні.
"Що більше ми даємо Україні можливостей, то більше ми даємо й усім, хто працює в цій шляхетній сфері. Я вітаю всіх наших науковців!" – підкреслив глава держави.
Дивіться звернення Володимира Зеленського
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Україна була почесним учасником саміту "Великої сімки"
Зеленський зауважив, що сьогодні у Хіросімі Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки".
Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую "Сімці"!
– наголосив президент.
Також він розповів про зустрічі зі світовими лідерами, зокрема:
- зустріч із президентом США Джозефом Байденом – Україна, як завжди, стає сильнішою після таких переговорів;
- змістовна зустріч із лідером Індонезії;
- зустріч із президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин,
- зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо;
- спілкування з лідерами В'єтнаму та Австралії;
- перемовини з прем'єр-міністром Японії – співпрацю посилюватимуть.
Окрім цього, в глави держави була дуже важлива церемонія та звернення у музеї миру в Хіросімі.
"Наша єдність зі світом, наш захист для українців та наша сила – сила Української держави – буде і найбільш достойним ушануванням пам'яті наших людей різних поколінь, чиє життя було зламане та розтоптане російським злом, цією багатолітньою тиранією, яка змінює форму, але вбиває однаково жорстоко", – зазначив глава держави.
Він додав, що сьогодні – День пам'яті жертв політичних репресій, день пам'яті всіх, хто був убитий за роки радянського режиму.
"Не забуваємо, що було, не забуваємо, кого втратили, і не забуваємо, що ми зобов'язані бути сильними. І будемо завжди. Слава Україні!" – підсумував український лідер.