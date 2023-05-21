Глава держави зауважив, що завершується вкрай непростий, але дуже важливий тиждень, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Зеленський пояснив, чому особисто прибув на саміт G7

Президент підбив підсумки тижня

Зеленський розповів, що в п'ятницю була Ліга арабських держав, а в суботу й неділю:

G7 плюс Україна,

розширений формат – "Сімка" плюс партнери, зокрема Глобальний Південь плюс Україна.

Інтенсивно. Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру… Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал,

– наголосив український лідер.

Він додав, що цієї суботи – День науки в Україні.

"Що більше ми даємо Україні можливостей, то більше ми даємо й усім, хто працює в цій шляхетній сфері. Я вітаю всіх наших науковців!" – підкреслив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Україна була почесним учасником саміту "Великої сімки"

Зеленський зауважив, що сьогодні у Хіросімі Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки".

Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую "Сімці"!

– наголосив президент.

Також він розповів про зустрічі зі світовими лідерами, зокрема:

зустріч із президентом США Джозефом Байденом – Україна, як завжди, стає сильнішою після таких переговорів;

змістовна зустріч із лідером Індонезії;

зустріч із президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин,

зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо;

спілкування з лідерами В'єтнаму та Австралії;

перемовини з прем'єр-міністром Японії – співпрацю посилюватимуть.

Окрім цього, в глави держави була дуже важлива церемонія та звернення у музеї миру в Хіросімі.

"Наша єдність зі світом, наш захист для українців та наша сила – сила Української держави – буде і найбільш достойним ушануванням пам'яті наших людей різних поколінь, чиє життя було зламане та розтоптане російським злом, цією багатолітньою тиранією, яка змінює форму, але вбиває однаково жорстоко", – зазначив глава держави.

Він додав, що сьогодні – День пам'яті жертв політичних репресій, день пам'яті всіх, хто був убитий за роки радянського режиму.

"Не забуваємо, що було, не забуваємо, кого втратили, і не забуваємо, що ми зобов'язані бути сильними. І будемо завжди. Слава Україні!" – підсумував український лідер.