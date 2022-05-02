Продолжается 68 день самоуничтожения России, – Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинцам в 68-й день полномасштабной войны с Россией.

Так, президент подчеркнул, что завершается 68 день нашей обороны и 68 день самоуничтожения России.

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Самоуничтожение во всех смыслах этого слова. Если когда-то у этого государства и было то, что называется репутацией, то сейчас Россия ежедневно делает такие вещи, которые просто исключают любую адекватность,

– подчеркнул президент.

Забыли уроки Второй мировой

Зеленский напомнил слова Лаврова. Российский министр позволил себе высказывания, мол, больше всего антисемитов есть среди самих евреев, и что Гитлер якобы имел еврейское происхождение.

Президент удивляется, как вообще такое заявление можно было сделать в канун годовщины победы над нацизмом. Крупнейший дипломат России перекладывает на евреев вину за преступления нацистов. Глава государства отметил, что вспыхнул огромный скандал, но никто не слышит извинений или оправданий со стороны Москвы.

"Такой антисемитский выпад их министра означает, что в России забыли все уроки Второй мировой", – констатировал Зеленский.

Хотя, в конце концов, может, россияне никогда и не учили эти уроки. Несмотря на это, Зеленский спросил, останется посол Израиля в Москве и будут ли отношения с Россией такие как обычно.

Все преступления россиян – неслучайны

Глава государства подчеркнул, что слова российского министра иностранных дел, "большого знатока гитлеризма", неслучайны. Так же неслучайно российские оккупанты на украинской земле создают так называемые "фильтрационные лагеря", где убивают, пытают, насилуют наших людей. Они ведут тотальную войну на уничтожение всего живого, после которой остаются только сожженные руины от целых городов и сел.

Такие действия свидетельствуют, что захватчики полностью отвергли мораль и достижения победителей нацизма.

Чем России угрожали дети в Одессе

Зеленский добавил, что сегодня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Захватчики разрушили общежитие, убили 14-летнего мальчика и ранили 17-летнюю девушку, у нее осколочное ранение.

Что это вообще? Для чего? Чем российскому государству угрожали эти дети и общежитие? А вот так они воюют. Вот и все,

– подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства отметил, что в Лисичанске от российского обстрела сгорела гимназия, которой было более 100 лет. Она выдержала две мировые войны, и вдруг стала страшной угрозой для современной России. С 24 февраля россияне убили минимум 220 украинских детей, разрушили 1570 учебных заведений.

"Именно поэтому весь свободный мир объединился, чтобы никто не оправдывал нацизм. Чтобы никто не убивал детей. Чтобы никто не разрушал мирные города, как это делает Россия", – сказал Зеленский.

Международная поддержка только усиливается

Зеленский встретился с министром иностранных дел Дании. Чиновники обсудили прежде всего финансовое и политическое взаимодействие. Украинский лидер видит хорошие сигналы и прогресс в выполнении тех договоренностей, которые были достигнуты на переговорах с премьер-министром Дании.

С дипломатом говорили и о восстановлении Украины после войны. Зеленский благодарен за то, что Дания возобновляет работу своего посольства в нашей столице. Это уже 29 иностранное представительство, которое вернулось в Украину.

Кроме того, президент рассказал, что работают над новыми санкционными шагами против России. Вскоре будет новый пакет от Евросоюза, который должен включать четкие шаги на блокирование доходов России от энергоресурсов.

Также президент предупредил, что уже стоит готовиться к следующим санкционным шагам, поскольку придется блокировать все экспортно-импортные операции с Россией. Именно через эти пути агрессор зарабатывает деньги.

Какая ситуация на Донбассе и в Мариуполе

По словам президента, власть продолжает делать все, чтобы спасти наших людей из Мариуполя. Продолжается эвакуационная операция. Завтра ждут движение по гуманитарным коридорам из Бердянска, Токмака, Васильевки.

ВСУ героически сдерживают попытки наступления оккупантов. Харьковское направление, Донбасс, юг страны, – Зеленский сообщил, что везде ситуация остается крайне сложной. Он поблагодарил каждого и каждую, нашим защитникам, которые держат оборону.

Награды для военных

Сегодня президент подписал большой указ о награждении наших военных. Аж 438 военнослужащих ВСУ получили государственные награды.

Звание Героя Украины присвоили старшему лейтенанту Тодорову Дмитрию Руслановичу за личную смелость и чрезвычайную эффективность в боях против оккупантов в Донецкой области.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского: