Передали вторую часть ответов на опросник ЕС, – Зеленский обратился к украинцам
9 мая 2022 , 23:20Читати новину українською
Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал, что наше государство передало вторую часть ответов на опросник ЕС. Президент Украины отметил, что это важный шаг на нашем пути в Евросоюз.
Соответствующее обращение президент обнародовал вечером 9 мая. Он также рассказал, что обычно на опросник из тысячи страниц тратят месяцы, а нам хватило несколько недель.
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