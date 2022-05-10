Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский в обращении к украинцам объяснил, что день был сложным. В частности речь идет о международных контактах.

Соответствующую информацию Президент Украины обнародовал вечером 10 мая. Зеленский пояснил о международных переговорах и обращениях.

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36 иностранных представительств уже работают в Киеве

Владимир Зеленский вспомнил, что обратился к правительству Словакии и к мальтийскому парламенту. Также в Киеве провел переговоры с главами МИД Германии и Нидерландов.

Говорили об усилении Украины, о скорейшем завершении этой войны. Обсудили также и детали того, как наши друзья могут присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Благодарен им и за возобновление работы посольств в нашей столице,

– заверил Президент Украины.

Объяснил, что это важный жест, который подтверждает уверенность Европы в будущем Украины. Ведь уже 36 иностранных представительств работают в столице.

ВСУ оттесняют врага: людям не стоит распространять чрезмерные эмоции

Президент Украины пояснил, что Вооруженные Силы Украины обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области – они постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Владимир Зеленский поблагодарил защитников за сверхчеловеческую силу.

Но хочу также призвать всех наших людей, и особенно тех, кто в тылу, не распространять чрезмерных эмоций. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы,

– пояснил Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Добавил, что ВСУ делают все, чтобы освободить нашу землю – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и всех другие территории.

Группа Макфола-Ермака предложила Дорожную карту энергетических санкций

Президент Украины вспомнил, что сегодня, 10 мая, специальная группа международных экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака предложила Дорожную карту энергетических санкций.

Это подробный документ, который описывает, что надо сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать эту войну, но при этом – чтобы глобальная экономика не понесла потерь из-за ограничений для российских энергоресурсов,

– пояснил Владимир Зеленский.

Добавил, что это рационально составленный документ. Поэтому власть уже 10 мая начала работу, чтобы его реализовать.

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