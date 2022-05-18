В частности, глава государства отметил, что заявления России о якобы использовании "лазерного оружия" скорее свидетельствуют о неурядицах оккупантов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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Что это за заявление о лазерном оружии

Об использовании такого вооружения в этот день заявил один из представителей российского государства. При этом он акцентировал, что использование комплексов лазерного оружия "Задира" необходимо для экономии ракет.

Привлекает к себе внимание тот факт, что им понадобилось экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть, более двух тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет,

– подчеркнул президент.

Также он вспомнил и то, что мы уже видели как воюет Россия. То есть неопытными срочниками, которых бросают в бой, словно пушечное мясо. Также фосфорными боеприпасами, которыми сжигают школы. "И ракетами, большинство из которых потрачена российской армией на уничтожение абсолютно гражданской инфраструктуры без всякого стратегического именно военного результата", – подчеркнул глава Украины.

Привел аналогию с нацистской Германией

Заметил президент то, что поведение российского руководства становится все больше похожим на руководство 3 рейха. В пропаганде нацистской Германии был термин "вундерваффе" – то есть "чудо оружие".

Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было разговоров об удивительном оружии, которое якобы будет таким мощным, что обеспечит перелом в войне. Вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пробует найти свою "вундерваффе",

– заметил Владимир Зеленский.

По его мнению, именно это свидетельствует о полном провале вторжения. Поэтому поражение нашего врага действительно является лишь делом времени.

Обращение Владимира Зеленского за 18 мая: смотрите видео