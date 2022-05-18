Зокрема, глава держави наголосив на тому, що заяви Росії про нібито використання "лазерної зброї" радше свідчать про негаразди окупантів. Також він розповів, що затвердив продовження воєнного стану в Україні. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

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Що це за заява про лазерну зброю

Про використання такого озброєння в цей день заявив один з представників російської держави. При цьому він акцентував, що використання комплексів лазерної зброї "Задіра" потрібне для економії ракет.

Привертати до себе увагу той факт, що їм знадобилось економити ракети і якось це пояснювати. Тобто, більш ніж дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто, далі – тільки залишки,

– сказав президент.

Також він згадав і те, що ми вже бачили як воює Росія. Тобто недосвідченими строковиками, яких кидають у бій, наче гарматне м'ясо. Також фосфорними боєприпасами, якими спалюють школи. "І ракетами, більшість з яких витрачена російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного саме воєнного результату", – підкреслив очільник України.

Навів аналогію з нацистською Німеччиною

Зауважив президент і на тому, що поведінка російського керівництва стає все більше схожою на керівництво 3 рейху. В пропаганді нацистської Німеччини був термін "вундерваффе" – тобто "чудозброя".

Чим ясніше ставало, що у нацистів немає шансів перемогти війну, тим більше було розмов про дивовижну зброю. Мовилося про засіб, який нібито є таким потужним, що забезпечить перелом у війні. "Ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Це все точно свідчить про повний провал вторгнення", – зауважив Володимир Зеленський.

Тому, на його думку, поразка нашого ворога справді є лише справою часу. Проте відповідь на питання "скільки часу це займе?" даватиме вже не пропаганда Кремля, а реальна ситуація на полі бою.

Окуповані міста мають знати, що Україна повернеться

Президент вже підписав указ про продовження воєнного стану в Україні. Це ж стосується й строку продовження загальної мобілізації, яку оголосили через повномасштабне вторгнення Росії.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом підтримає це рішення. Адже в нашої армії й усіх, хто захищає державу, мають бути юридичні інструменти, щоб діяти спокійно.

Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться,

– наголосив Зеленський.

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